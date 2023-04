Tyus Jones continue de prouver qu’il prend soin du ballon comme personne. Pour la cinquième année consécutive, le meneur remplaçant de Memphis termine en tête au ratio passes décisives / ballons perdus. Le véritable monsieur propre de la NBA,

C’est une stat qui n’étonnera personne et encore moins les fans des Grizzlies. En 2023, Tyus Jones reste la référence ultime de la Ligue en matière de rendement balle en main. De quoi on parle justement ? De la capacité d’un joueur à faire bien plus d’assists que de turnovers dans un match.

À ce petit jeu, l’ancien de Duke est très fort, il compile 5,2 passes par match cette saison pour seulement 0,9 ballon perdu ! Minimum 10 points offerts aux copains pour presque un turnover. Pas dégueu comme rendement. Pour la cinquième année consécutive, le point guard finit en tête du classement des assists / turnovers !

NBA’s assist/turnover ratio leaders in the past 5 seasons: 2018: Tyus Jones

2019: Tyus Jones

2020: Tyus Jones

2021: Tyus Jones

2022: Tyus Jones

2023: Tyus Jones He averages less than one turnover per game in his career… crazy efficient… pic.twitter.com/9bt4FrGa8R — Legion Hoops (@LegionHoops) April 10, 2023

Plusieurs choses sont assez impressionnantes s’agissant de Jones. Primo, avoir cette distinction une fois est déjà bien, l’avoir cinq fois de suite est dingue. Surtout, on parle d’un meneur de jeu, donc à priori quelqu’un qui doit prendre des risques et créer pour les autres, ce qui entraine souvent un peu de déchet. Chris Paul par exemple, cinquième de ce classement, perd 1,9 ballon par match. C’est deux fois plus que Jones.

Si on regarde le nombre de ballons perdus en carrière, le back-up de Ja Morant n’est qu’à 0,7 ! On parle d’un meneur qui dispute en moyenne 19 minutes par match depuis ses débuts en 2015. Capable de scorer (10 points en sortie de banc), efficace au tir (37% de loin cette saison), super créateur, Tyus s’impose comme l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la Ligue, capable de soulager Ja Morant lorsque celui-ci se repose ou se retrouve carrément sur la touche.

Cette année, Memphis a un bilan de 11 victoires pour 10 défaites avec Morant absent. Le fait d’avoir un back-up aussi solide pour assurer les arrières est une chance énorme pour Taylor Jenkins, qui devrait encore lui confier un rôle important dans la campagne de Playoffs à venir.

Source : Legion Hoops