Tyus Jones, le Monsieur Propre des Grizzlies : ne jamais perdre la gonfle, plutôt pratique quand on est meneur non ?

Back-up de Ja Morant à la mène, Tyus Jones fait grave le boulot sur ce début de saison. La spécialité de l’ancien joueur de Duke ? C’est un meneur qui ne perd jamais le ballon. On en connaît qui devraient lui demander des conseils.

Généralement, quand on parle des Grizzlies, c’est pour mentionner une énième dinguerie de Ja Morant, le retour de Jaren Jackson Jr. ou l’infatigable Dillon Brooks. Pourtant aujourd’hui, c’est un joueur de l’ombre qui va avoir le droit à sa part de lumière : Monsieur Tyus Jones. Ses stats depuis la reprise ? 7 points en 17 minutes à 54% au tir et 50% de loin. On part donc sur un vrai soldat de la second unit et un potentiel facteur X à chaque match mais ce n’est pas le point qui nous intéresse le plus concernant le garçon. La stat qui sort du lot, c’est le nombre de ballons perdus. Cette nuit contre les Wolves, Jones a perdu son deuxième ballon de la saison en dix matchs, soit une moyenne de 0,2 turnover. Woah ! À titre de comparaison : Alex Caruso qui est aussi meneur remplaçant a 1,9 ballon perdu par match. À part Tre Jones des Spurs, mais qui joue beaucoup moins de minutes, aucun point guard ne prend autant soin de la gonfle dans toute la NBA ! Plus fort encore, son ratio passes décisives / turnovers. Avec 34 offrandes pour seulement deux ballons paumés, Jones détient donc un ratio de 17 ! C’est, de loin, le leader de la catégorie et c’est presque deux fois plus que son premier poursuivant (Tre Jones : 9). On répète : presque DEUX FOIS PLUS.

Quand on parle des meneurs passeurs, forcément les noms de Chris Paul, Trae Young ou Russell Westbrook sortent du bois mais il s’agit souvent de joueurs qui perdent pas mal de ballons. Tyus Jones n’est pas une star, il n’a pas vocation à devenir le meilleur passeur du championnat mais personne n’est plus propre que lui parmi les meneurs. Quand on est point guard et qu’on doit récupérer la gonfle un certain nombre de fois dans un match, le ratio passes décisives / turnovers est un bon indicateur pour juger de la prise de décision d’un joueur. Non seulement Jones est le meilleur sur la saison 2021-22 mais il était également le meilleur les trois dernières années ! Pas mal du tout pour quelqu’un dont on ne parle jamais. Récupéré chez les Wolves en 2019 pour 26 millions sur trois ans (la franchise du Minnesota ne s’était pas alignée), Tyus Jones arrive en fin de contrat en 2022. Vu ses performances récentes, il ne fait aucun doute qu’il risque de recevoir de belles offres à la Free Agency. Le GM des Grizzlies, Zachary Kleiman, va peut-être devoir gérer le dossier Ja Morant mais il s’agirait de ne pas oublier celui qui fait le boulot quand la pépite locale se repose. Plus que jamais, le ballon est entre de bonnes mains dans la ville d’Elvis.

Tyus Jones ne fait pas parler de lui mais c’est un sacré bon joueur NBA. Leader de la Ligue aux ballons perdus et au ratio passes dé’/turnovers, le back-up de Ja Morant mérite quelques éloges et, s’il continue, un joli chèque l’été prochain.

Source texte : NBA / Stats avancées