Ben Simmons accepte finalement l’aide des Sixers pour sa préparation mentale : tiens, on en connaît un qui en a marre des amendes

Selon les dernières infos, Ben Simmons aurait accepté l’aide des Sixers pour sa préparation mentale. Un geste d’apaisement envers sa franchise ou un bon moyen d’éviter les amendes ? L’avenir le dira.

Comme chaque jour ou presque, c’est l’heure de faire le point sur le dossier Ben Simmons. On vous rappelle les dernières updates ? Le joueur avait été sanctionné par sa franchise à cause d’un manque de collaboration concernant son retour au jeu. En bref, il refusait de consulter les psychologues des Sixers mais il ne donnait aucune info sur le boulot réalisé avec l’association des joueurs. De quoi irriter Daryl Morey qui n’avait donc pas hésité à ressortir les amendes du placard, histoire de rappeler au joueur qui dirige. Une situation tendue qui pourrait bientôt s’apaiser puisque, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le meneur australien aurait finalement accepté de consulter un spécialiste choisi par les Sixers !

ESPN Sources: After initial reluctance, Sixers All-Star Ben Simmons has met with a team-recommended specialist to discuss mental health concerns. Among other issues, the organization had recently reinstituted fines for Simmons’ failure to agree to those meetings. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 8, 2021

C’est évidemment une bonne nouvelle pour l’équipe de Pennsylvanie et cela prouve que le joueur n’est pas dans une logique de guerre totale. D’un autre côté, ce passage d’un psy à un autre ne change pas grand-chose pour Doc Rivers et son staff. Tant que Benny ne s’estimera pas prêt à jouer, il continuera à prétexter sa préparation mentale et la franchise ne pourra rien y faire. Non seulement les discussions entre Simmons et le psy seront inaccessibles aux oreilles de Daryl Morey, secret professionnel oblige, mais il va désormais être compliqué de justifier les amendes envers un joueur qui tend la main vers sa franchise. C’est d’ailleurs peut-être le plan de l’Australien qui s’éviterait ainsi une prune de 360 000$ à chaque match manqué. Face à ce casse-tête, le président des Sixers ne peut que croiser les doigts et espérer une issue positive. Un trade par exemple ? La rumeur Boston a animé un peu la toile hier mais on voit mal Brad Stevens sacrifier un Jaylen Brown pour récupérer Ben Simmons, surtout quand on voit le drama qui accompagne le début de saison à Philly. Combien de temps peut encore durer cette saga ? Morey a beau dire qu’il tiendra autant que nécessaire, il ferait peut-être bien de revoir ses prétentions à la baisse et d’envisager autre chose qu’un trade avec dix X et un L. Oui, Philadelphie fait un bon début de saison mais les absences récentes de Joel Embiid et Tobias Harris risquent de peser sur les résultats à court terme. Dommage qu’il n’y ait pas un leader dispo pour prendre le relai du côté de la cité de l’amour fraternel…

Ben Simmons a finalement accepté l’aide des Sixers pour sa préparation mentale mais cela n’apporte pas plus de précisions quant à sa date de retour sur les parquets. Geste envers sa franchise ou clin d’œil pour son banquier ? On vous laisse en juger.

