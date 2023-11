Seulement 5 matchs cette nuit en NBA. La 1000ème de Kevin Durant en saison régulière, un petit Sixers – Cavs qui sent bon les Playoffs. Par ici le programme complet !

Le programme de la nuit :

1h : Magic – Raptors

1h30 : Sixers – Cavs

1h30 : Hawks – Pacers

3h : Suns – Blazers

4h : Lakers – Jazz

Le match à ne pas rater : Sixers – Cavs (et la 1000ème de Kevin Durant en saison régulière)

On commence par le match le plus excitant de la nuit et sans trop de débat. Si les Cavs ont un peu douillé sur ce début de saison, ils n’en restent pas moins une équipe attendue dans la partie haute de leur conférence. Après 3 victoires de rang, les partenaires de Donovan Mitchell s’offre un bon gros challenge cette nuit : les Sixers.

Philly est très solide depuis la reprise malgré le départ de James Harden. Tyrese Maxey joue comme un All-Star en puissance, Joel Embiid est dans la lignée de sa saison MVP et Tobias Harris a retrouvé son meilleur niveau. On n’oublie pas notre Français Nico Batum, arrivé récemment pour ajouter un peu de glue au sein de ce collectif. Il y a quoi être optimiste pour les hommes de Nick Nurse.

Enfin, petit clin d’œil à un grand monsieur de la balle orange qui va atteindre un nouveau milestone cette nuit avec son 1000ème match de saison régulière. On a nommé un certain Kevin Durant. Les Blazers pourraient bien prendre très cher si la Durantula décide de fêter ça à coup de paniers.

Les enjeux du NBA In-Season Tournament

The NBA In-Season Tournament continues tonight with five Group Play games, including a doubleheader on TNT.

The following clinch and elimination scenarios are applicable for tonight's games ⬇️ pic.twitter.com/9stHl5f0f0

— NBA Communications (@NBAPR) November 21, 2023

Les Français de la nuit

Nicolas Batum pour aider les Sixers à revenir sur les Celtics à la première place à l’Est.

Encore quelques minutes pour Rayan Rupert pour les Blazers en déplacement à Phoenix ?

Et en G League ?