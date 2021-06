Preview de la soirée NBA : Philadelphie se prépare à trembler, pas de séisme mais un Game 7 de magnitude 1000 sur l’échelle du kif

Preview du jour, bonjour ! Deux affiches au menu de notre soirée du dimanche : si l’Ouest attaque gentiment les hostilités en Finale de Conférence, on a une bataille de tranchées titanesque et un Game 7 de l’autre côté du pays. Deux matchs, deux ambiances et on sera évidemment devant notre écran pour vous résumer tout ça.

21h30 : Suns – Clippers : Boum boum, c’est déjà le moment de reprendre pour les Clippers, deux jours après le Terance Mann game qui a envoyé la seconde équipe de L.A au paradis. Pendant ce temps-là, les Suns sirotent des cocktails à l’ombre des Cactus et sans doute ont-ils des fourmis dans les jambes. La victoire contre le Jazz a offert du crédit aux hommes de Tyronn Lue mais Phoenix va vouloir envoyer un message rapide et clair : ils ont déjà savaté une équipe de Los Angeles et ils peuvent s’en payer une autre. Petit malus pour la hype du ChrisPaulico : pas de Kawhi Leonard, toujours out à cause de son genou ni de… Chris Paul, placé en protocole sanitaire. De quoi nous foutre sacrément le seum mais il reste encore du beau monde pour nous offrir un match de qualité. Paul George, Devin Booker, votre heure de gloire est arrivée.

02h : Sixers – Hawks : les fans arizono-californiens nous pardonneront mais on va s’attarder un tantinet plus sur ce match car on parle d’un Game 7 et on a encore les mains qui tremblent depuis la dinguerie de la nuit dernière entre Bucks et Nets. On part encore sur une série en mode ascenseur émotionnel et bon courage pour décider du vainqueur alors qu’on a déjà vu deux succès à l’extérieur de part et d’autre. Atlanta a manqué une belle occasion à la maison en paumant le Game 6 malgré un Trae Young encore une fois intenable. Les lieutenants n’ont pas assuré derrière et ils constituent probablement la clé d’une victoire ce soir dans ce match décisif. Un élément d’autant plus important que Bogdan Bogdanovic est incertain à cause d’un pépin au genou. On a vu mieux comme timing… Côté Philadelphie, on continue de souffler le chaud et le froid dans cette série. Joel Embiid fait le boulot sur une jambe, Ben Simmons se retrouve benché parce qu’il n’est pas foutu de mettre deux lancers, Seth Curry joue comme s’il avait un prénom différent et on a même eu droit à un Tyrese Maxey en facteur X au dernier match. Bref, on peut donc s’attendre à tout de cette équipe, capable de gagner un Game 6 dans une ambiance hostile, le tout en jouant une mi-temps. Si les Hawks peuvent déjà considérer ces Playoffs comme un beau succès, on va voir si les mains commencent à trembler du côté de Philly. Le leader de l’Est qui paume à la maison en demi de conf’ contre une équipe dont la moitié des joueurs n’avait jamais vu la postseason… Pas sûr que Doc Rivers et les siens aient le droit à l’échec ce soir.

Voilà pour notre preview et on espère que ça vous donnera envie de mater tout ça en notre compagnie sur l’oiseau bleu. On choisit son pick TTFL, on fait chauffer le café, on prépare le popcorn et on se met à l’aise devant le plus beau show du monde.