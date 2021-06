Le pari spécial NBA Sunday : 345€ à gagner en misant sur un Paul George distributeur de caviars

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 20 juin, c’est toujours un programme de haute volée que nous offre la NBA avec deux matchs, un game 1 de finale de conférence à 21h30 et un game 7 de demi-finale de conférence. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

21h30 : Suns (1,60) – Clippers (2,45)

02h00 : Sixers (1,34) – Hawks (3,60)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 345€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Paul George fait minimum 7 passes décisives (2,30) : en l’absence de Kawhi Leonard le usage rate de Paul George va une nouvelle fois dépasser allègrement les 30%. La défense des Suns va le surveiller comme le lait sur le feu et voudra certainement l’empêcher d’avoir des shoots ouverts ou des axes faciles pour attaquer le cercle, ce qui va possiblement ouvrir des espaces pour ses coéquipiers. Si les Morris, Jackson, Mann ou autre Batum font trembler les filets efficacement, il y a fort à parier que le nombre de passes décisives distribuées par l’ami Paulo sera sérieux et plus élevé que sa moyenne habituelle depuis le début des Playoffs (5,3).

Une petite folie pour assaisonner tout cela ?

Joel Embiid à minimum 25 points ET 13 rebonds ET 3 passes décisives (2,85) : un très gros Joel Embiid c’est certainement ce dont les Sixers vont avoir besoin pour s’ils veulent se débarrasser des Hawks et éviter de subir un méchant upset. 25 points ? Joel en met 30 par match depuis le début de la série. 13 rebonds ? Sa moyenne sur les Hawks depuis 6 matchs. Quant aux 3 caviars, il en distribue 4 en moyenne (sur la série). Nous voici donc devant une folie pas si impossible.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne