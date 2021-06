NBA Playoffs 2021 : Suns – Clippers, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Celle-là il fallait être doué pour la voir venir. Il y a six mois, car rien ne laissait présager une aussi bonne saison, si vite, des Suns de Devin Booker et son nouveau dirlo Chris Paul, ou encore il y a trois jours, lorsque des Clippers à 2-2 dans leur série face au Jazz apprenaient qu’ils devraient faire sans leur franchise player Kawhi Leonard, blessée au genou.

Oui mais voilà, onnly victory win disait l’oracle, et seule la vérité du terrain compte. Ainsi ce sont donc d’incroyables Clippers qui rejoignent les Suns dans cette Finale de Conférence à l’Ouest, des Clippers vainqueurs 4-2 du Jazz après avoir été menés 2-0, des Clippers auteurs d’une fin de série délicieuse et notamment d’un Game 6 déjà rentré dans les annales de la franchise et de la NBA tout court. Suns – Clippers donc, finale de conf forcément inédite puisque la première de l’histoire pour la franchise californienne, espèce de ChrisPaulico entre deux des cinq franchises fréquentées en carrière par le meneur futur Hall Of Famer, et une série pleine de questions.

Des questions concernant les joueurs présents (quid de Chris Paul et du COVID, quid de Kawhi Leonard et de son genou), des questions entourant le duel entre les deux leaders actuellement sur pied (Devin Booker et Paul George), des questions autour de l’apport des role players (Terance Mann, Reggie Jackson, Nico Batum pour les Clippers, Mikal Bridges, Deandre Ayton, Jae Crowder pour Phoenix), et enfin des questions autour du coaching, duel intéressant entre un Monty Williams adoubé et un Tyronn Lue à deux cheveux de l’être après la série face au Jazz.

Deux hommes, un écran splité, deux avis dont l’un des deux clairement appuyé par la fanitude, bien que le plus objectif possible, mon œil. Apéro du jour bonjour, bon dimanche et à ce soir !