Direction le banc de touche pour Killian Hayes chez les Pistons…

Titulaire depuis le début de la saison chez les Pistons, Killian Hayes a débuté pour la première fois sur le banc cette nuit contre Denver, et a terminé avec son temps de jeu le plus faible de la saison. Cela peut s’expliquer par sa récente blessure à l’épaule, mais c’est pas dit qu’il retrouve le cinq majeur dans les prochains temps.

Sur une série de 12 défaites consécutives, les Pistons galèrent. Alors forcément le coach Monty Williams tâtonne. Notamment au niveau de la rotation sur le backcourt, aux côtés de la star Cade Cunningham. Killian Hayes a eu les faveurs de son entraîneur en ce début de saison, lui qui a été titularisé à la place de Jaden Ivey, mais il vient d’être replacé sur le banc de touche.

Avant la rencontre de ce week-end à Toronto (que Killian a manqué pour un bobo à l’épaule), Williams avait laissé entendre que l’arrière Jaden Ivey pourrait prendre la place de Hayes dans le cinq. L’objectif ? Utiliser les qualités de playmaker du Français pour les mettre au profit de la second unit, et apporter plus de spacing à Cunningham sachant que Kiki est le moins bon shooteur de l’équipe sur les postes d’arrières.

Cela s’est donc confirmé face aux Nuggets lundi, match dans lequel Hayes a joué 14 minutes en sortie de banc tandis qu’Ivey a eu droit à son plus gros temps de jeu de la saison (30 minutes) en tant que titu.

Killian Hayes vs Denver Nuggets

0 Points

0 Rebond

2 Assists

2 Steals

En 14 minutes 🫤

Monty voulait t'il être prudent du à son épaule 🤷 pic.twitter.com/h0gDoEuzhi

— KILLIAN KILLER HAYES 🇨🇵 (@KillianHayesFR) November 21, 2023

Qu’est-ce que ça veut dire pour Killian Hayes ?

L’avenir nous le dira mais le Frenchie n’a pas pesé dans son rôle de remplaçant cette nuit. Peut-être que sa blessure à l’épaule joue dans tout ça, mais Hayes avait déjà vu son temps de jeu baisser avant son match manqué contre Toronto dimanche. On craint donc que son rôle continue de diminuer pendant que les Pistons cherchent la bonne formule pour retrouver le goût du succès. Surtout quand on sait qu’il y a des vétérans à l’infirmerie (Monte Morris, Bojan Bogdanovic, Joe Harris) qui reviendront prendre des minutes à leur retour…

Source texte : The Detroit News