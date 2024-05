Alexandre Sarr : “je suis un game-changer en défense”

Après la Lottery vient souvent le temps des déclarations ambitieuses des jeunes prospects afin d’attirer l’attention des médias et des franchises à l’aube de la Draft. Cette année, c’est un Français qui lance le bal, Alexandre Sarr. L’ancien intérieur des Perth Wildcats s’imagine bien devenir le premier choix de la cuvée.

Lorsque les Atlanta Hawks ont obtenu le premier choix de la prochaine Draft ce dimanche, Alexandre Sarr n’a pas semblé particulièrement heureux. Apparemment ça n’avait rien à voir avec sa potentielle destination puisque le petit-frère d’Olivier a déclaré qu’il adorerait évoluer en Géorgie la saison prochaine.

Mais pour avoir la chance de devenir un pigeon, encore faut-il être sélectionné avec ce fameux first pick. Et même si à l’heure actuelle, il semble être le favori, rien n’est encore décidé tant la classe de prospects 2024 semble homogène. Le Français, lui, est convaincu qu’il mérite cette pôle position et a expliqué pourquoi à Marc J. Spears de Andscape :

“J’amène beaucoup de polyvalence. Je peux vraiment avoir un impact. Je suis un game-changer en défense.”

C’est bien de ce côté du parquet qu’est principalement attendu Alexandre Sarr. Du haut de ses 2m16, il est extrêmement mobile et dispose d’un sens du timing hors du commun. L’ancien de Perth est capable de switcher et de défendre loin de sa raquette tout en étant une force extraordinaire de protection de cercle.

La polyvalence dont il parle se traduit également en attaque. Alexandre Sarr est un très bon poseur d’écran et joueur de pick-and-roll, mais son profil est plus moderne que celui d’un intérieur “classique”. Il est déjà capable de s’écarter pour tirer de loin. D’ailleurs, lors du Draft Combine, son adresse a déjà impressionné même si sa mécanique est encore perfectible.

Mais pour développer également ses qualités offensives et devenir un “game-changer” des deux côtés du terrain, quelle meilleure destination que les Hawks. “Alex” pourrait profiter des caviars de Trae Young et évoluerait sous les ordres d’un des meilleurs coachs offensifs de la Grande Ligue en la personne de Quin Snyder. Un entraîneur qui a déjà eu sous ses ordres un intérieur français dominant, Rudy Gobert, et en a fait un multiple Défenseur de l’année.

