Les Nuggets s’offrent les Suns au bout du money time (111-119)

Après le choc de l’Est entre Celtics et Sixers, la nuit nous réservait un second gros duel, à l’Ouest cette fois. Les Suns recevaient les Nuggets, champions NBA en titre. Un début de match tout feu tout flamme, puis un duel très serré finalement perdu par la bande de Kevin Durant, qui est devenu le 10e meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue.

Sans Devin Booker ni Bradley Beal pour les Suns. Sans Jamal Murray ni Aaron Gordon pour les Nuggets. Deux équipes amputées de leurs éléments majeurs, et donc un duel entre Nikola Jokic et Kevin Durant, seuls leaders présents sur le parquet de Phoenix cette nuit. Que dire du début de match ? Qu’il a été insolent de réussite, des deux côtés. KD allume en mode torche humaine direct, s’offre un énorme contre façon DPOY. Jusuf Nurkic est lui aussi en état de grâce et s’amuse de Jokic sous le cercle. Les Nuggets répondent par l’intermédiaire de Michael Porter Jr et Reggie Jackson.

Pourtant, c’est bien Denver qui va réussir à accélérer grâce à une attaque toujours aussi effrayante d’adresse, dans tous les compartiments du jeu. Les Soleils accusent le coup et prennent une quizaine de points de retards, mais Durantula revient sur le parquet et rallume la flamme. Pour devenir le 10e meilleur scoreur all-time en dépassant Moses Malone, et pour planter les tirs qui vont lancer un beau run. 22 points à la pause pour la star des Suns, plus que 7 en faveur de Denver au tableau d’affichage (63-70).

Nikola Jokic n’est pas très en vue sur le plan du scoring, mais distribue caviars sur caviars. Après 3 minutes dans le 3e quart-temps, il compte déjà 12 passes ! Les Nuggets reposent le jeu sur sa gestion, et tous les joueurs du cinq majeur ont inscrit plus de dix points après 36 minutes de jeu. Pourtant, les Suns peuvent eux compter sur un Jusuf Nurkic de feu ! Dans la peinture, au large, il assure et permet aux siens de revenir complètement dans la partie. Kevin Durant est plus discret mais se met aussi à envoyer des passes pour les copains… cela laisse la place à ses coéquipiers et le collectif de Phoenix convertit les offrandes du Reaper, seulement deux points séparent les deux formations à l’aube du dernier quart (94-91) fin de match intéressante en approche ?

Les Suns continuent leur remontée, et égalisent à la faveur d’un dunk de Josh Okogie. Les Nuggets n’ont plus la même adresse, les hommes de Frank Vogel en profitent. Ce cher Josh enchaîne et réussit un tir très compliqué. Denver repasse en tête grâce à Justin Holiday et Michael Porter Jr, mais ça se joue à une possession d’écart.

Les ficelles s’enchaînent, Nurkic passe la barre des 30 points mais commet sa cinquième faute avec 3 minutes à jouer, attention. Durant provoque deux lancers, Porter Jr répond à mi-distance. Kentavious Caldwell-Pope est trouvé à 3-points sur l’attaque suivante, +6 Nuggets. KD trouve une nouvelle faute, deux points de plus. Le patron passe les 30 points également. Jusuf Nurkic provoque une faute offensive à 45 secondes de la fin et est exclu. Les arbitres vont voir, son bras est porté au visage de Jokic, flagrante et deux lancers décisifs pour le Joker. Il en met un et colle le panier de la gagne sur la tronche de Kevin Durant la possession qui suit. Game over, victoire des Nuggets après un match très disputé !

