Le résumé de la nuit en NBA : le Magic enchaîne une 9e victoire de suite !

Samedi matin, ça dort pendant qu’on vous cuisine le résumé de la nuit en NBA ! Le voilà tout chaud sorti du four, et il est saupoudré d’un peu de Magic, de Kevin Durant historique, de Celtics qui se font très peur et de Knicks qui assurent. C’est parti !

Scores et stats de la nuit

Magic – Wizards : 130-125 (stats)

Celtics – Sixers : 125-119 (stats)

Raptors – Knicks : 119-103 (stats)

Pelicans – Spurs : 121-106 (stats)

Mavericks – Grizzlies : 108-94 (stats)

Suns – Nuggets : 119-111 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Magic est toujours invaincu ! 9e victoire de suite pour la bande de Paolo Banchero et Franz Wagner, face aux Wizards. Le premier claque 28 pions, 13 rebonds et 7 passes, le second termine avec 31 points, 7 rebonds et 8 passes. Duo gagnant.

Sans Tyrese Maxey ni Joel Embiid, tous deux malades, les Sixers ont failli réaliser le hold up à Boston ! Les Celtics s’en sortent in extremis, malgré l’exclusion de Jayson Tatum dans le troisième quart-temps.

Sans Victor Wembanyama, qui ressentait une douleur à la hanche, les Spurs ont encaissé une 14e défaite de suite face aux Pelicans.

Les Raptors s’inclinent à domicile contre les Knicks, malgré un gros match de Scottie Barnes (29 points).

Luka Doncic absent en raison d’un très heureux événement – il est devenu papa – les Grizzlies en ont profité pour s’offrir les Mavericks, à Dallas. Desmond Bane envoie 30 points.

Kevin Durant est devenu le 10è meilleur scoreur all-time, prenant la place de Moses Malone. Prochain joueur dans le viseur du Reaper ? Carmelo Anthony, à 866 unités devant KD !

Les Suns ont pu compter sur un Durant à 30 points et surtout Jusuf Nurkic à 31 points pour concurrencer les Nuggets. À la fin du money time, c’est Nikola Jokic qui plie l’affaire, victoire de Denver !

Le Français de la nuit

Bilal Coulibaly : 12 points, 5 rebonds, 3 interceptions à 6/7 au tir, en 32 minutes.

Le highlight de la nuit

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

