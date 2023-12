Neuvième match et neuvième victoire pour Erik Spoelstra à Noël. Le Heat de Jaime Jaquez Jr s’est imposé 119-113 face aux Sixers en profitant de l’absence de Joel Embiid et de la performance catastrophique de Tyrese Maxey.

Sans Jimmy Butler ni Joel Embiid, ce Heat – Sixers était sur le papier le maillon faible du menu de ce Noël en NBA. Comme la salade verte s’intercalant entre le plateau de fromage et la bûche chocolat-vanille, on est pas venu pour ça mais elle c’est important pour faire glisser le tout. Or, parfois, la vinaigrette prend et la mauvaise laitue se transforme en belle roquette, même lorsque Houston n’est pas sur le terrain.

Le Heat a joué à se faire peur en ce soir de Noël. Bénéficiant d’une avance de 21 points au cours du deuxième quart-temps, les hommes d’Erik Spoelstra se sont fait rattraper avant de finalement s’imposer dans le money-time grâce au meilleur match en carrière de Jaime Jaquez Jr. Le rookie a terminé la rencontre avec 31 points, 10 rebonds (donc 5 offensifs) et 2 interceptions à 11/15 au tiret 8/8 sur la ligne des lancers.

Jaime Jaquez qui enchaîne les Vieilles Charrues et Tomorrowland avec un nouveau gros match c’est fort

Miami a profité de l’absence de Joel Embiid pour dominer à l’intérieur. Après huit minutes sur le parquet, Paul Reed avait déjà concédé quatre fautes et malgré la performance intéressante de Mo Bamba, Bam Adebayo (26 points, 15 rebonds) a pu se régaler. Les Sixers ont souffert d’un déficit du taille et n’ont jamais pu trouver de réponse aux picks-and-rolls adverses. Les boulevards dans la raquette étaient parfois plus grands que ceux des lignes 8 et 9 du métro parisien. Une rencontre positive pour Joel Embiid dans la course au MVP tant il a manqué à son équipe.

Mais la raison principale de la victoire du Heat ce soir s’appelle sûrement Tyrese Maxey. Le meneur des Sixers a été tout bonnement a-bo-mi-nable. 12 points à 4/20 au tir, 1/8 de loin et 3/6 aux lancers, il n’a jamais pu régler la mire, étant régulièrement trop court. Le favori au titre de MIP semblait perdu et frustré sur le terrain, tel un enfant allemand errant après n’avoir pas reçu le cadeau de ses rêves : Kinder Maxey.

0/9 au tir dont 0/4 à trois points pour Tyrese Maxey à la mi-temps.

Comble pour Miami, la remontée des Sixers dans le troisième quart-temps s’est effectuée grâce à une défense de zone réalisée par les hommes de Nick Nurse. Une 2-3 périlleuse, mais efficace, qui nous aurait presque rappelé une rencontre de Biscarosse en troisième division départementale au fin fond des Landes un dimanche matin.

Le Heat a tout de même trouvé la solution dans le money-time face à cette défense avec comme symbole l’énorme tir primé de Duncan Robinson pour plier la rencontre à une minute de la fin.

Tobias Harris et Kelly Oubre Jr auront tout tenté, mais ce n’est pas encore cette année qu’Erik Spoelstra connaîtra une défaite lors du Christmas Day.