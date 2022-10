La pré-saison NBA se poursuit dans la nuit avec pas moins de sept matchs au programme. Hornets – Celtics et Kicks – Pacers ouvrent le bal à 1h30, suivis de quelques affiches assez alléchantes.

# Le programme du jour

1h30 : Hornets – Celtics

1h30 : Knicks – Pacers

2h : Bulls – Nuggets

2h : Pelicans – Pistons

2h : Rockets – Raptors

2h : Grizzlies – Heat

2h30 : Mavericks – Magic

Hornets et Celtics se sont déjà affrontés dimanche dernier au TD Garden pour une petite fessée 134-93 infligée par les hommes en vert aux Frelons. Jaylen Brown et Jason Tatum avaient fait du classique en se partageant les tâches de démolition, tandis que LaMelo Ball et Kelly Oubre Jr. essayaient tant bien que mal de tenir la baraque. Revanche ce soir, en Caroline du Nord cette fois, ça va faire du bien à Charlotte de retrouver la maison.

À la même heure, duel de mauvais élèves à l’Est entre les Knicks et les Pacers. Premier de deux affrontements de pré-saison entre les deux franchises, gros show en perspective au Madison Square Garden. Côté New York, tout le beau monde devrait être là même si le fameux injury report n’a pas encore été publié. On s’attend à voir du Evan Fournier, du R.J. Barrett, du Julius Randle et surtout le nouveau venu, Jalen Brunson. Chez les Pacers, on a déjà annoncé la couleur : aucun blessé, le cinq majeur sera de la partie, on va pouvoir se faire notre petite dose de Tyrese Haliburton au calme en pleine nuit. Gourmandise, quand tu nous tiens.

En décalé de trente minutes, à 2h donc, un joli Chicago Bulls – Denver Nuggets nous attend. Les Bulls ont perdu leur premier match face aux Pelicans, malgré de bons DeMar DeRozan et Javonte Green qui devraient encore être là cette nuit. Tout comme le reste de la clique, ça serait long de tous les lister. Évidemment, toujours pas de Lonzo Ball, et ça devrait encore prendre un moment. En face, Denver aussi a perdu sa première, face à OKC, comme quoi la pré-saison ça veut vraiment tout dire. En même temps, Nikola Jokic avait décidé qu’il n’avait pas envie d’être là (comme on le comprend), et s’était suffi de… 2 petits points. On avait vu le retour de Jamal Murray, on devrait le revoir cette nuit et ça, ça met le sourire.

Au même moment, un petit Pelicans – Pistons des familles pour ceux qui préfèrent les équipes ayant moins de chance de gagner. Mais il y a aussi des belles choses à voir, Jaden Ivey en tête. Le rookie de Detroit a réussi ses débuts il y a quelques jours face aux Knicks malgré la défaite, et on espère qu’il va réitérer. Kevin Knox, Kemba Walker et Nerlens Noel sont tous listés en day-to-day, pas sûr qu’on les voit ce soir. Côté Pelicans, l’incertitude est autour de mecs un peu plus importants : Trey Murphy, Herbert Jones et Brandon Ingram sont tous incertains pour ce soir, en attendant les dernières infos qui devraient tomber dans la journée. C.J. McCollum est aussi en day-to-day. Pas grave, les premières lignes de ce paragraphe vous ont appris qui suivre. Et puis il y a quand même Zion Williamson.

On continue les matchs de 2h avec un petit Rockets – Raptors. Dans le Texas, on vient de battre facilement (quoi ? comment ?) les Spurs. On va essayer de continuer la belle dynamique, on en profite parce qu’il ne faudra pas trop gagner pendant la vraie saison. Jae’Sean Tate, blessé récemment, devrait être présent selon son coach. À l’inverse, Eric Gordon va vraisemblablement laisser sa place. Il en a trop vu et n’en peut plus. Côté dinos, ce n’est pas la fête pour Justin Champagnie qui n’a pas joué mercredi face aux Celtics et pourrait encore manquer à l’appel ce soir. Même chose pour Otto Porter Jr.

Quatrième match à la même heure, pour qu’on soit sûr de bien tout louper, de toute façon à notre âge 2h c’est bien trop tard, Memphis accueille Miami après avoir disposé des Bucks (bravo) et du Magic (vous voulez une médaille ?). Tout le monde est en forme côté nounours enragés, et tout le monde devrait être là à moins qu’on ait décidé d’ouvrir la chasse aux ursidés dans le Colorado. Pour le Heat, malheureusement pour nos mirettes, beaucoup de certitudes : Bam Adebayo, Jimmy Butler et Kyle Lowry ne seront pas de la partie cette nuit, comme annoncé par Erik Spoelstra. Bon, finalement, peut-être que les Grizzlies vont se reposer aussi ?

Allez, dernier match de la nuit et pas des moindres, les Mavs affrontent le Magic. Et s’il vous faut une raison de regarder ça, ne cherchez pas loin : Luka Doncic fait son retour après un EuroBasket frustrant d’un point de vue collectif. Il y a fort à parier qu’il a faim, et un Slovène qui a faim ça fait des ravages. Bon, ce n’est que de la pré-saison mais quand même. Davis Bertans, lui, est gêné par un genou et ne pourra pas jouer. Pour le reste, du classique day-to-day et on en saura pas plus avant ce soir. Côté Magic, c’est un peu pareil à part pour Markelle Fultz, absent, on en tombe des nues. Ah, petite info sympa, le American Airlines Center de Dallas dévoilera son nouveau parquet cette nuit, ça peut valoir la peine.

Voilà pour cette petite preview de la nuit en pré-saison NBA. Quelques affiches alléchantes mais comme toujours à cette période, on ne sait pas vraiment qui jouera et combien de temps. Mais les amoureux de basket que sont les lecteurs de TrashTalk regardent la NBA pour le jeu et les systèmes, pas vrai ?