Huit matchs NBA sont au menu de cette nuit. Pas d’énorme choc mais suffisamment d’affiches intrigantes pour rester réveillé. Par ici le programme !

Le programme de la nuit :

1h30 : Celtics – Pistons

2h : Bulls – Pacers

2h : Wolves – Mavs

2h : Pelicans – Jazz

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Warriors – Heat

4h : Blazers – Spurs

4h30 : Lakers – Hornets

Le match à ne pas rater : Wolves – Mavs

Le leader de l’Ouest reçoit le sixième, et les deux équipes restent sur une défaite bien crade. Minnesota a pris 23 points dans les dents sur le parquet du Thunder l’autre jour tandis que les Mavericks ont réussi à perdre contre l’équipe C des Cavaliers à la maison. Réaction attendue de part et d’autre donc, avec un duel Anthony Edwards – Luka Doncic pour pimenter le tout !

Mais aussi…

La 28e défaite de suite des Pistons à Boston, eux qui vont égaler le record all-time des Sixers.

Andre Drummond se croit en 2018 sans Nikola Vucevic, attention les Pacers.

Trois défaites en quatre matchs pour les Pels, qui voudront se relancer contre le Jazz.

Les Grizzlies sont toujours invaincus avec Ja Morant. Mais ce dernier est incertain pour affronter Nikola Jokic et les Nuggets.

Warriors – Heat, duel au sommet entre Stephen Curry et Jaime Jaquez Jr..

Scoot Henderson vs Victor Wembanyama.

Après la défaite face aux Celtics à Noël, les Lakers reçoivent un joli cadeau du calendrier pour se relancer.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama à Portland. Il croisera peut-être Rayan Rupert (à moins qu’il joue en G League).

Malade il y a quelques jours, Killian Hayes devrait jouer à Boston.

Rudy Gobert voudra dominer la raquette des Mavs.

