Sept matchs au programme NBA aujourd’hui, avec notamment plusieurs belles affiches dans la Conférence Ouest. Encore une nuit où on ne va pas beaucoup dormir…

Le programme de la nuit :

1h30 : Celtics – Cavaliers

1h30 : Heat – Bulls

2h30 : Mavericks – Wolves

3h : Nuggets – Nets

4h : Blazers – Jazz

4h : Kings – Thunder

4h30 : Clippers – Warriors

Les matchs à ne pas rater : Mavs – Wolves et Kings – Thunder

Mavs – Wolves : sur quatre victoires consécutives malgré plusieurs joueurs à l’infirmerie (dont Kyrie Irving), les Mavericks de Luka Doncic cartonnent et voudront taper le leader de l’Ouest à la maison. Les Wolves espèrent récupérer Anthony Edwards – qui a raté plusieurs matchs à cause d’une blessure à la hanche récemment – dans le but de consolider leur place de leader. Jaden McDaniels est également incertain côté Minnesota.

Kings – Thunder : duel potentiellement explosif à Sacramento entre les Kings et Oklahoma City. Les Californiens soufflent le chaud et le froid en ce moment tandis que le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (2e à l’Ouest) continue sur sa grosse dynamique. Match référence à venir pour les Kings ou logique respectée en faveur d’OKC ? Réponse à partir de 4h du mat’.

Mais aussi…

Les Celtics voudront conserver leur invincibilité à domicile face à Cleveland, qu’ils ont battu mardi soir.

Le Heat et les Bulls vont s’affronter deux fois de suite, première manche à Miami ce soir.

Expulsé face à Chicago l’autre jour, Nikola Jokic voudra se venger sur les pauvres Nets.

Blazers – Jazz pour ceux qui aiment les bas-fonds de l’Ouest.

Les Clippers sont sur un gros rythme, les Warriors sont en chute libre, attention à la correction.

Les Français de la nuit