James Johnson revient aux Pacers via un contrat d’un an. (Source : ESPN)

D’après Marc J. Spears (ESPN), Keldon Johnson pourrait être un candidat pour un transfert du côté des Spurs.

Keldon Johnson is a name to watch on the market, per @MarcJSpears

“You know who I got my eye on with the Spurs? Keldon Johnson I keep hearing this buzz about, 'Not sure if he fits in well with this group going forward and should he be coming off the bench.'” pic.twitter.com/7T1PNUqux9

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 14, 2023

Lauri Markkanen a prolongé son contrat avec Nike. (Source : Nick DePaula)

Les Celtics signent l’agent libre Drew Peterson via un contrat two-way. (Source : ESPN)

Les Grizzlies ne devraient pas conserver Jaylen Nowell, dont le contrat de 10 jours a pris fin. (Source : Memphis News)

Toujours à Memphis, Marcus Smart (pied) pourrait reprendre le 5-contre-5 ce week-end, contrairement à Luke Kennard (genou).

Grizzlies are targeting this weekend for five-on-five reps for Marcus Smart. He’s already doing individual work. Luke Kennard is “probably a step behind” Smart, Taylor Jenkins said.

— Damichael Cole (@DamichaelC) December 13, 2023

Pas de date de retour concernant Kyrie Irving, touché au talon… (Source : ESPN)

Chez les Pacers, Jalen Smith (genou) pourrait rejouer dans les dix jours. (Source : Indianapolis Star)

Chez les Suns, Josh Okogie doit faire avec une blessure à la hanche. Il a raté un match, et pourrait en rater d’autres. (PHNX Sports)

