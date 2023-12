Petite nuit de sept matchs qui se termine en NBA, et quelques cracks en ont profité pour se montrer. Les Celtics et les Wolves se promènent, les Warriors galèrent, OKC et Sacto c’est le futur… envoyez le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Cetlics ont dominé Cleveland et sont désormais à 12-0 à domicile. Boston City Gang.

Grosse victoire des Bulls à Miami grâce à leur vrai Big Three : DeRozan, Vucevic et Coby White.

Les Wolves ont résisté à l’ouragan Doncic (39/6/13) et se sont appuyés sur un gros duo Towns / Reid.

Et Minnesota reste la meilleure équipe NBA cette saison avec les Celtics (18-5) !

Les Nets venaient de battre le Big Three des Suns avec une belle débauche d’énergie, Nikola Jokic venait de se faire expulser et devait évacuer sa frustration… et en toute logique les Nuggets se sont donc imposés avec un gros triple-double du double-MVP.

Deuxième victoire de suite du Jazz, à Portland, malgré le premier double-double en carrière de Scoot Henderson (23/10).

Match ÉNORME entre les Kings et le Thunder. Shai Gilgeous-Alexander en a planté 43 mais Fox a répliqué avec 41, Sabonis a bien challengé Chet Holmgren, Malik Monk c’est le sang et le petit Keon Ellis semble aussi fort en attaque qu’en défense, ça promet.

Les Warriors ont fait sortir Andrew Wiggins du banc mais l’éléctrochoc n’a pas eu lieu, défaite à Los Angeles face aux Clippers.

Kawhi Leonard, Norman Powell et, surtout, James Harden ont sorti un très gros match, c’est la cinquième win de suite pour les Clippers, et James Harden a d’ailleurs passé la barre des 25 000 points en carrière, clap clap clap.

Les Français de la nuit en NBA

8 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre pour Rudy Gobert à Dallas

Rayan Rupert a mis 18 points en G League

6 points à 2/4 du parking pour Ousmane Dieng à Sacramento

Olivier Sarr n’a pas joué

Le highlight de la nuit

🥶 https://t.co/Bjqtt5JNmY pic.twitter.com/FbcPKWHVDP

— NBA (@NBA) December 15, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

