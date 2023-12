Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec l’un des shoots les plus improbables de l’histoire de la Grande Ligue.

Trois secondes peuvent parfois être très longues. Lorsque vous faites du gainage ou que vous patientez devant votre micro-ondes par exemple. Et pourtant, les trois secondes les plus longues de la vie de beaucoup de fans de basket remontent à la nuit du 12 au 13 mai 2019. C’est le temps qu’à pris le shoot de Kawhi Leonard a rentrer dans le panier après avoir heurté l’arceau pour la première fois.

Un shoot qui rebondit à quatre reprises sur le cercle avant de rentrer, c’est déjà rare, mais alors que cela arrive dans ce contexte, c’est absolument extraordinaire, à la limite de l’incroyable dans le sens premier du terme.

MAIS PUTAIN MAIS LE GAME WINNER SERIES WINNER DE KAWHI AU BUZZER !!! 🔥🔥🔥🔥🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2019

OH LE SHOOT DE KAWHII !! (x8326) Merci @TrashTalk_fr, quel bonheur d’être fan des Raptors ! pic.twitter.com/zj1MTqHSfj

— ENGUÉRAN. (@Engueran_M) May 13, 2019

KAWHI ASSASSINE LES SIXERS AU BUZZER, GAME WINNER POUR FINIR LA SÉRIE !!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱https://t.co/bWs7LScAlR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2019

Kawhi Leonard avait 4,2 secondes pour faire un miracle, éliminer les Sixers et emmener les siens en Finale de Conférence. Il l’a fait et de la manière la plus improbable possible avec l’un des shoots les plus spéciaux de l’histoire. Derrière ? Il gardera son costume de leader pendant toute la campagne et offrira aux Toronto Raptors leur premier titre NBA.