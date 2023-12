Si le match entre les Bucks et les Pacers a été marqué par les 64 points (?!?) de Giannis Antetokounmpo et une embrouille pas jojo en fin de match, il l’a aussi été par la performance de Damian Lillard, qui a gravi une nouvelle marche dans sa carrière faite de titres tirs du parking.

Damian Lillard est un spécialiste du tir à 3-points, on ne vous apprend rien, c’est comme si on vous disait que Cyril Lignac aime l’huile d’olive. Cette nuit ? Le meneur des Bucks a joint les actes à la réputation en devenant donc le cinquième joueur le plus productif de l’histoire derrière la ligne, dépassant ainsi une autre légende du tir lointain : Kyle Korver. Deux petits tirs du parking au final qui suffisent au bonheur du FC Statistique, en attendant la suite.

Kyle Korver qui a d’ailleurs réagi en beau gosse au milestone de Dame, avec le sourire, mais peut-être un peu trop près de la caméra.

Les prochaines échéances pour Lillard ? Une bonne centaine de tirs pour passer Reggie Miller, ça c’est 30 matchs grand max, et environ 500 pour aller chercher Ray Allen, là on part plutôt sur la fin de la saison 2025-26. On aura à ce moment-là un podium composé de Stephen Curry, James Harden et Damian Lillard, un beau rappel du monde dans lequel on vit, et une occasion de plus de rappeler la performance de Reggie Miller notamment, présent dans les hauteurs de ce classement alors qu’il a évolué à une époque où les arrières shooteurs shootaient moins de loin que les pivots aujourd’hui.

Bravo Damian Lillard, on se retrouve au prochain checkpoint début mars