Draymond Green suspendu indéfiniment par la NBA !

Après avoir envoyé une mandale de forain dans la tronche de Jusuf Nurkic lors du dernier match des Warriors, Draymond Green a dépassé les bornes, pour la NBA. Adrian Wojnarowski annonce que la Ligue a décidé de le suspendre… indéfiniment ! En tous cas, le temps qu’il puisse prendre conscience de son comportement et le corriger.

La sanction lui pendait au nez, après plusieurs coups de sangs qui ont – très – largement dépassé la limite du sportivement acceptable sur les terrains de basket NBA. Piétiner Domantas Sabonis, étrangler Rudy Gobert… et donc frapper fortement Jusuf Nurkic au visage. Autant d’actions très sales, qui ont poussé la NBA a prononcer – selon Adrian Wojnarowski – une suspension à durée indéterminée contre Draymond Green. Deux semaines, un mois, trois mois, la saison entière… la question est entière.

WOW !!! La NBA suspend Draymond Green à durée indéterminée 😱😱😱 https://t.co/qCm1sjIz47

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2023

L’insider d’ESPN précise également que le joueur devra rencontrer son agent, Rich Paul, ainsi que Mike Dunleavy Jr, le General Manager des Warriors, pour mettre en place un accompagnement visant à faire lui prendre conscience de ses actes et de la dimension abjecte de ses gestes. C’est uniquement lorsque la NBA estimera que Green sera prêt à revenir qu’elle l’y autorisera.

Si c’est pour nous faire une Ja Morant, c’est à dire 2 semaines de thalasso en Floride en promettant ne plus jamais déconner avant de mettre une giga droite dans un adversaire le lendemain de son retour, on souffle d’avance. https://t.co/TwKtj1qj1s

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2023

La sanction lui pendait au nez, beaucoup d’observateurs – y compris nous – ayant trouvé particulièrement légère la sanction de cinq matchs infligées après avoir étranglé Rudy Gobert. La NBA est cette fois très ferme, et c’est sans doute une bonne chose. Reste à savoir quelle sera la nature de l’accompagnement qui lui sera fourni. Psychologique, sans doute, mais sous quelle forme ? L’idée d’Adam Silver est évidemment de le faire revenir seulement s’il est conscient de ses erreurs passées. Reste à voir si cela fonctionnera, et dans quels délais la NBA estime un retour possible.

Sources : Adrian Wojnarowski, ESPN