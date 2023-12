La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

D’après Shams Charania, les Warriors ont offert un contrat de 2 ans et 48 millions de dollars à Klay Thompson durant l’intersaison. L’arrière a refusé. Son avenir à Golden State est de plus en plus incertain au vu des perfs du sniper en ce moment.

"[Klay Thompson's] future has been in question…I'm told that the Warriors offered a deal, 2 years in the range of 48 million dollars in an extension to Klay Thompson before the season, and now there's no deal."@ShamsCharania on the current state of the Golden State Warriors.… pic.twitter.com/B0T6rRMo5K

Au rayon des blessures : Charles Bassey (Spurs) est out pour le reste de la saison à cause d’une rupture d’un ligament du genou, Matt Ryan (Pelicans) est forfait pour 6-8 semaines après une opération du coude, et Jordan Clarkson (Jazz) sera absent deux semaines de plus pour une blessure au muscle biceps fémoral. (Source : NBA Injury Report)

Le propriétaire des Mavs Mark Cuban a récemment décidé de vendre ses parts, mais pas toutes ses parts. En effet, il va en garder environ 25%, tout en continuant de gérer le sportif. (Source : Sportico)

Dans sa dernière étude, Sportico indique que la valeur moyenne d’une franchise NBA est de 4 milliards de dollars, avec dans le trio de tête les Warriors (8,2 milliards), les Knicks (7,4) et les Lakers (7,3). Ces chiffres pourraient continuer d’augmenter avec le prochain deal de droits TV que signera la NBA, deal qui pourrait être deux fois plus élevé que l’actuel (2,6 milliards par année sur 9 ans).

L’arrière des Kings Malik Monk a pris 2 000 dollars d’amende pour flopping. (Source : NBA)

La preview de la soirée.