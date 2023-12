Dante Exum renaît de ses cendres. L’ancien prospect, de retour en NBA cette année après deux saisons passées de l’autre côté de l’Atlantique, profite de ses opportunités pour briller chez les Mavericks.

Après un début de saison timide, l’Australien brille depuis quelques rencontres : 12 points contre Houston fin novembre, puis 23-7-6 à Portland, 16-6-4 à Memphis et enfin 26 points à 8/10 au tir dont 7/9 de loin hier soir face aux Lakers.

En plus d’avoir de vraies missions défensives sur certains des meilleurs extérieurs adverses, Exum trouve du rythme et de l’efficacité en attaque. Depuis le début de saison, il tourne à 53% au tir et 41% à 3-points. Surtout, lors de ses 20 rencontres joués, son +/- n’a été négatif qu’à quatre reprises et n’est jamais tombé en dessous des -5. La preuve que son impact est positif à Dallas, en sortie de banc et surtout lorsqu’il est titulaire comme c’est le cas en ce moment.

En effet, avec les nombreuses blessures qui touchent actuellement Dallas (Kyrie Irving, Josh Green, Derrick Jones Jr., Tim Hardaway Jr., Grant Williams et Seth Curry ont tous été touchés), Dante Exum a eu droit à un surplus de responsabilités, et on peut dire qu’il saisit sa chance à deux mains.

Cela fait plaisir à voir quand on connaît le parcours tortueux du bonhomme.

Dante Exum arrive en NBA en 2014. Cinquième choix de Draft, il est un prospect attendu dans la Grande Ligue. Décrit comme un pitbull défensif capable, de l’autre côte du parquet, de créer pour ses coéquipiers et de finir au cercle, il atterrit au Jazz et est censé devenir le meneur du futur de la franchise de l’Utah.

Malheureusement, de trop nombreuses blessures barrent sa progression et après sept saisons, mais seulement 245 matchs en NBA, Dante Exum doit quitter la Grande Ligue… pour mieux rebondir

Puisqu’en Europe, l’Australien brille. Le meneur apporte à Barcelone puis au Partizan Belgrade ses qualités défensives et son intelligence de jeu. Exum est plus mature, fait de meilleurs choix et apprend énormément dans un basket différent de celui pratiqué aux Etats-Unis. Surtout, son corps le laisse davantage tranquille et il peut enfin retrouver du rythme.

De ce fait, les Dallas Mavericks décident de lui offrir un contrat d’un an lors de la dernière intersaison. Signature qui ressemble d’ailleurs fortement à celle de la dernière chance en NBA, déjà qu’il est rare que le train passe une seconde fois.

La suite, vous la connaissez.

Dante Exum trouve sa place à Dallas et participe ainsi au bon début de saison des Mavs, sur le podium de la Conférence Ouest actuellement. À lui désormais de continuer à briller afin de décrocher, pourquoi pas, un nouveau contrat de plusieurs années en NBA.

__________

Source texte : Basketball Reference