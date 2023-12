Le mardi 13 décembre 1983, les Detroit Pistons et les Denver Nuggets ont battu un record NBA : celui du plus grand nombre de points marqués dans un seul match avec 370. La franchise du Michigan s’est imposée sur le score invraisemblable de 186 à 184 dans le Colorado.

Lorsqu’on vous parle des Pistons des années 1980, les premiers mots qui vous viennent sûrement en tête sont défense, bagarre, castagne ou encore coude dans la tronche. Difficile de vous donner tort, mais il fut une époque où le coach Chuck Daly n’avait pas encore eu le temps d’imposer ses principes défensifs ; une époque où Bill Laimbeer n’était pas encore entouré de Dennis Rodman, John Salley, Rick Mahorn ou encore Mark Aguirre pour distribuer les torgnoles.

1983 en NBA : Larry Bird et Magic Johnson prennent le pouvoir dans la Grande Ligue, mais les Sixers des vieillissants Moses Malone et Julius Erving résistent encore et sont champions en titre. Le commissionnaire Larry O’Brien vient de laisser sa place à David Stern et les attaques prennent encore souvent le pas sur les défenses.

Or l’attaque, c’est la spécialité des Nuggets de Kiki Vandeweghe, Alex English et Dan Issel, coachés par Doug Moe. Plus grosse pace de la NBA, ils ont également le deuxième meilleur offensive rating alors qu’ils ne sont que huitièmes de la Conférence Ouest. Vous voyez les Pacers en 2023 ? Et bien c’est à peu près la même chose. Les matchs à moins de 240 points cumulés sont rares dans le Colorado. La McNichols Sports Arena de Mile High City est régulièrement théâtre de rencontres… en haute altitude au scoring.

Mais historiquement et statistiquement, aucun autre match dans l’histoire ne s’envolera aussi haut, ne sera aussi vertigineux, que celui du 13 décembre 1983 face aux Detroit Pistons.

Lors des quatre quarts-temps, les deux équipes atteignent systématiquement les 32 points chacune (minimum). Isiah Thomas, John Long, Kiki Vandeweghe et Alex English sont tous en feu. Chacun dépassera ce soir-là les 40 points à plus de 50% au tir. Voilà ce qui se passe quand vous combinez gros talents offensifs avec très peu de défense.

Lorsque le buzzer du quatrième quart retentit, le score n’est “que” de 145 partout. 290 points qui représentent déjà un énorme total, mais rien de tout à fait historique. Sauf qu’il n’y aura, de fait, pas seulement 48 minutes de jeu en ce mardi soir. Pas 53 non plus. Pas même 58. Mais 63 ! Le match aura effectivement besoin de trois prolongations pour trouver un vainqueur.

Lors de cet ultime overtime, c’est Isiah Thomas (Pistons) qui fait la différence en ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs et en portant l’avantage de son équipe à cinq points à deux secondes de la fin. Les Nuggets mettront tout de même un shoot de loin miraculeux avec la planche pour réussir un ultime rapproché – symbole de cette orgie offensive – mais ils ne reviendront pas.

Au final, les statistiques sont folles :

370 points au total

5 joueurs à minimum 30 points (dont Kiki Vandeweghe à 51)

12 joueurs à minimum 10 points

56,6% de réussite au tir pour les deux équipes en combiné

Mais la stat la plus incroyable est peut-être la suivante : seuls quatre tirs ont été pris à longue distance, preuve d’une NBA très différente dans laquelle les équipes n’avaient même pas besoin d’être en réussite à 3-points pour voir leurs attaques s’envoler.

40 years ago tonight, December 13, 1983, Detroit Pistons and Denver Nuggets played the highest scoring game in the NBA history. Pistons won 186-184 in triple OT.

McNichols Arena in Denver was demolished 17 years later(January 2000).pic.twitter.com/APp7uXsheM

— Boston Radio Watch®️ (@bostonradio) December 13, 2023

Le record établi ce soir-là est toujours d’actualité, même 40 ans plus tard. Bien que la NBA soit toujours plus offensive et portée sur le tir derrière l’arc, aucune performance récente ne s’est réellement approchée des 370 points. Les Hawks et les Bulls ont compilé 329 unités en 2019. Et la franchise de Géorgie a, cette saison, atteint 309 pions avec les Pacers. Autant dire qu’on en reste assez loin !

Source texte : BasketBall Reference