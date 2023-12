Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on revient sur un tir sensationnel, littéralement.

Si le trashtalking était un tir, ce serait peut-être bien celui-là. Tu mènes 3-1 en Playoffs face à un authentique rival ? Dans ta salle, celle où t’es le roi incontesté ? Tu termines la série sur un shoot à 11 mètres, au buzzer, dans la face de l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue et pour finir ton match à 50 points ? Et tu dis au revoir au banc adverse ??? Arrêtez-tout, ce soir-là Damian Lillard a TUÉ le game et il n’y a aucun autre mot pour décrire cette dinguerie de tir.

MESSIEURS DAMES, CECI EST LE PLUS GROS SHOOT QU’ON AIT VU DEPUIS… MAIS DEPUIS QUAND ???pic.twitter.com/Ufx3xrtMl7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2019

A titre très perso j’étais en vacances dans le Gard, en famille, et ce jour-là ma famille ne m’a évidemment point vu du tout. Merci mais pas merci Damian, même si ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont vu ce tir en direct.