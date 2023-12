Sorti sur blessure face aux Blazers, Kyrie Irving souffrirait d’une contusion au talon. Le meneur évite ainsi une blessure beaucoup plus grave comme c’était un moment craint chez les Mavs.

Les images de Kyrie Irving se tordant de douleurs au sol hier face aux Blazers ou encore Uncle Drew quittant la salle dans un fauteuil roulant n’incitaient pas à l’optimisme du côté de Dallas. 24h plus tard, on respire un peu mieux chez Mark Cuban et sa bande. Alors que sa jambe avait été lourdement écrasée par la chute de Dwight Powell, Kyrie Irving ne souffrirait “que” d’une contusion au talon selon ESPN. Du côté des Mavs, c’est un énorme soulagement même si le joueur ne dispose d’aucune date de retour à l’instant T.

The relief from the Mavs is that Kyrie Irving avoided a major injury. He is dealing with significant pain, sources said. https://t.co/aJJd6ixAkE

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 9, 2023

L’insider Marc Stein a confirmé que le meneur n’était pas dans l’avion qui conduit son équipe du côté de Memphis, où elle affrontera les Grizzlies ce lundi. Il faudra attendre pour en savoir un peu plus sur la durée de la convalescence du joueur mais au moins le pire est évité.

Cette saison, Kyrie Irving a disputé 17 matchs pour les Mavs, tournant à 23 points, 4 rebonds et près de 5 passes par match, à 47% au tir et 38% de loin. Aux côtés de Luka Doncic, Kyrie a été un des facteurs clefs qui a permis à Dallas de réaliser un bon début de saison. Les Mavs sont actuellement 3èmes de la Conférence Ouest avec 13 victoires pour 8 défaites. En l’absence de Kyrie, Luka Doncic devrait avoir les mains encore plus pleines que d’habitude et Seth Curry pourrait intégrer le cinq de départ de Jason Kidd.

Source texte : Marc Stein / Tim MacMahon, ESPN