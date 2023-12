On en sait plus sur la préparation de Team USA pour les Jeux Olympiques de 2024. L’armada américaine affrontera le Soudan du Sud et l’Allemagne à Londres quelques jours avant le début de la compétition.

Les Jeux Olympiques de Paris commencent le 26 juillet prochain. Pour se préparer, Team USA affrontera à Londres deux autres équipes déjà qualifiées pour la compétition : le Soudan du Sud et l’Allemagne.

Le match face à l’équipe de Wenyen Gabriel aura lieu le 20 juillet tandis que les Américains affronteront leurs bourreaux de la dernière Coupe du Monde deux jours plus tard. La billetterie pour ces deux rencontres ouvre ce vendredi 15 décembre.

The USA Basketball Showcase takes the court in London, July 2024!

🇺🇸 #USABMNT will face off against 🇸🇸 @SSBFed & 🇩🇪 @DBB_Basketball in two epic matchups at @TheO2!

Tickets on sale this Friday, Dec. 15 at 1 pm GMT/8 am ET at https://t.co/yjfUzOVE3y!#TEGSport 🚀

— USA Basketball (@usabasketball) December 12, 2023

Tous les plus gros joueurs de la planète semblent vouloir se mobiliser pour la compétition olympique en 2024 et il est donc possible que LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry foulent le parquet de l’O2 Arena l’été prochain.

Le Soudan du Sud sera un premier test intéressant histoire de prendre le rythme. Menés par Carlik Jones, l’ancien joueur des Chicago Bulls et MVP de la G League la saison dernière, ils avaient surpris le monde du basket-ball en septembre en finissant 17e de la Coupe du Monde juste devant… l’Equipe de France. Une place qui pourrait paraître anecdotique, mais qui en réalité avait offert au Soudan du Sud un sésame pour les Jeux Olympiques en tant que meilleure équipe africaine de la compétition.

L’Allemagne aussi a décroché son ticket pour les Jeux l’été dernier en remportant carrément la Coupe du Monde. Portés par un collectif très fort et un Dennis Schroder qui, comme Patty Mills ou Ricky Rubio, devient complètement fou en FIBA, ils avaient éliminés sur leur passage Team USA. C’est une rencontre qui aura donc un vrai goût de revanche. Et surtout un vrai test pour le collectif de Steve Kerr avant de débarquer à Villeneuve d’Ascq.

__________

Source texte : Team USA / X