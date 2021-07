Bradley Beal dans le protocole COVID de Team USA : BB pourrait ne pas voir les JO, vous pouvez déjà réfléchir à un remplaçant

Alerte, le protocole COVID refait des siennes. Mais cette fois-ci, ce n’est pas en NBA mais du côté de chez Team USA. En effet, Bradley Beal vient de rentrer dans le protocole sanitaire à une bonne semaine du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Du coup, pas sûr que Bealou fasse le déplacement…

Bradley Beal se faisait une joie de représenter son pays aux JO, lui qui n’a jamais participé à une grande compétition internationale avec l’équipe nationale US jusqu’ici. Malheureusement pour lui, il pourrait bien passer une nouvelle fois à côté. Car d’après The Athletic, Bealou est donc dans le protocole COVID de Team USA depuis quelques heures maintenant, et rien n’assure qu’il pourra en sortir à temps pour s’envoler vers Tokyo. Petite info niveau calendrier, les States ont encore deux matchs de préparation à jouer en cette fin de semaine avant de s’envoler pour le Japon. Bon, pour l’instant, il vaut mieux rester prudent car on n’a pas plus d’informations que ça. Toujours selon The Athletic, la star des Wizards est restée à Las Vegas mais se trouve en quarantaine. S’il s’avère que Beal est positif au COVID, il ne pourra pas participer à la compétition avec ses copains. On n’en est pas là pour l’instant et il va falloir attendre des news supplémentaires pour en savoir plus sur son indisponibilité, mais il est clair que ça tombe mal. Autant pour le joueur évidemment, mais aussi pour une équipe de Team USA qui tâtonne au cours de sa préparation à Vegas, avec deux défaites en trois matchs. Et pour rappel, trois joueurs de la Select Team avaient également été placés dans le protocole COVID il y a quelques jours, à savoir Immanuel Quickley, P.J. Washington et Miles Bridges.

Wizards star Bradley Beal has entered health and safety protocols at Team USA camp, placing his return to play status up in the air, sources tell me and @joevardon. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

On croise évidemment les doigts pour que Bradley Beal puisse revenir au sein du groupe et vivre son rêve olympique. Pour ceux qui s’inquiètent par rapport à Team USA après cet épisode, sachez qu’aucun autre membre ne se trouve aujourd’hui dans le protocole d’après The Athletic. On n’est donc pas sur un scénario cata comme celui vécu par le Sénégal au cours des tournois de qualification olympique, l’équipe africaine ne pouvant pas participer au TQO à cause de multiples cas COVID. L’absence des States ouvrirait forcément la compétition mais en tant que Français, on préfère battre les Ricains sur le parquet et en bonne santé. En attendant, on peut déjà se poser la question concernant le remplaçant potentiel de Bradley Beal – arrière titu au sein de Team USA – en cas d’absence. Alors que Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday rejoindront l’équipe après les Finales NBA, ils pourraient être accompagnés d’un Julius Randle par exemple. Le nom de l’intérieur MIP ressort pas mal depuis la news Beal, et le maire de New York pourrait venir renforcer la raquette américaine. Autre possibilité, prendre l’un des trois jeunes joueurs de la Select Team promus chez les grands, à savoir Keldon Johnson, Darius Garland ou Saddiq Bey. Visiblement, d’après les sources proches du dossier, Team USA ne compte pas emprunter cette voie-là mais elle n’est pas à exclure complètement.

Coup dur pour Bradley Beal. Espérons que ça ne soit qu’une fausse alerte et qu’il pourra rejoindre le groupe rapidement, mais il est clair qu’à l’heure de ces lignes, sa participation aux Jeux Olympiques est menacée. Foutu COVID.

