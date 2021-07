NBA Top 5 du jour : vous ne devinerez jamais qui est premier, ça commence par Anteto et ça termine par kounmpo

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : allez, on commence avec deux-trois pas de danse de notre ami P.J. Tucker, qui connaît bien les Top 5, mais en tant que victime. Devin Booker s’amuse un peu avec P.J., petite no-look à une main pour Mikal Bridges et bim, filoche du corner, c’est propre !

#4 : le block de Bobby Portis sur Cameron Payne (oui oui on est en Finales NBA). Payne attaque le cercle alors qu’il y a Giannis et Bobby dans la raquette – pas la meilleure idée – et il finit à terre sur un gros contre de Portis.

#3 : vous verrez, c’était un match de gros blocks, et celui-là il est signé le meilleur ami de Tucker : Cameron Johnson. Holiday aura à peine eu le temps de recevoir la balle qu’il n’a pas compris ce qui lui était arrivé.

#2 : attention Cameron, ça arrive derrière ! Bobby Portis est bien défendu par Cam Johnson, loupe son tir, Giannis tape un sprint et termine le boulot en claquette dunk sur la tête de Cameron Payne. Pauvre Cameron et pauvre arceau.

#1 : et la meilleure action du jour est signée Giannis, très surprenant ça. Comme on vous l’a dit, c’était un match aux gros contres et la victime du jour, c’est Deandre Ayton. On est dans le money time, +2 Bucks, belle passe alley-oop de D-Book pour Ayton, qui n’a plus qu’à la claquer mais… Giannis est encore là, et Ayton mange un gros block contre la planche (oui Giannis c’était sale, tu peux flex). En tout cas, la gonfle aura pris cher ce soir.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !