Les Washington Wizards pourraient bien déménager. La franchise qui joue en plein cœur de la capitale américaine depuis 1997 va possiblement faire ses bagages et s’installer dans le nord de l’Etat de Virginie.

Ted Leonsis est un homme d’affaire américain et il est la figure majeure du sport dans la capitale des Etats-Unis puisqu’il est le dirigeant de la franchise des Wizards, mais aussi des Capitals en NHL et des Mystics en WNBA. Or, tout ce beau monde pourrait bien faire ses cartons et déménager.

Selon ESPN, Ted Leonsis est en train de préparer la construction d’un grand complexe sportif dans le nord de la Virginie avec pour objectif d’en faire le nouveau camp de base de ses différentes équipes. Il ne resterait plus qu’un ultime vote de l’assemblée général de l’Etat pour faire de ce projet une réalité et démarrer le chantier.

La Capital One Arena dans laquelle évolue les Wizards depuis 1997 se trouve en plein centre-ville de Washigton dans le quartier de Chinatown. Or la ville de D.C n’appartient techniquement pas à un Etat. Elle se trouve à la frontière entre le sud du Maryland et le nord de la Virginie. Ainsi, le déménagement pourrait ne pas être trop lointain, mais tout de même, pour voir la franchise qui les fait souffrir, les habitants de la capitale devront probablement la quitter. Pour ceux qui, comme Bilal Coulibaly, n’ont pas de permis de conduire, il faudra se faire aider.

Toutefois, ce déménagement n’est pas prévu pour tout de suite. Le chantier du nouveau complexe n’a pas commencé et les Wizards sont en contrat avec la Capital One Arena jusqu’en 2027.

La ville de Washington dans le même temps fait tout pour garder ses équipes en centre-ville puisque la maire, Muriel Bowser a annoncée proposer 500 millions de dollars pour rénover et remoderniser la salle dans laquelle évoluent toutes les équipes de Ted Leonsis actuellement.

Affaire à suivre.

Source texte : ESPN