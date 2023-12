Heat : Tyler Herro de retour la semaine prochaine ?

Le Miami Heat n’est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Tyler Herro a déjà manqué une quinzaine de matchs, mais pourrait bien être de retour dès la semaine prochaine.

Tyler Herro avait commencé sa saison comme un boulet de canon. En sept rencontres, l’arrière avait déjà dépassé la barre des 28 points à trois reprises et avait frôlé le triple-double contre Washington. Mais contre Memphis, après seulement huit minutes sur le parquet, le sixième homme de l’année en 2022 s’est tordu la cheville et n’a pas revu un terrain NBA depuis.

Tyler Herro a désormais manqué quinze matchs consécutifs, mais cette série devrait bientôt prendre fin puisque selon le Miami Herald, il devrait être de retour la semaine prochaine.

Son retour devrait faire un grand bien à la franchise floridienne, car en plus de lui, Bam Adebayo et Haywood Highsmith sont également éloignés des parquets en ce moment.

Heureusement Erik Spoelstra pourrait amener cinq bouts de bois en Playoffs et le Heat est septième de la Conférence Est. En l’absence de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr a été davantage responsabilisé et a été élu meilleur rookie du mois de la Conférence Est, nouvelle preuve que Pat Riley et Erik Spoelstra ont toujours une nouvelle carte dans leurs manches.

Nénamoins, le retour de l’un des meilleurs attaquants de l’effectif ne fera pas de mal à une équipe qui a actuellement le treizième meilleur offensive rating de la Ligue. De plus, nul doute que Jaime Jaquez Jr s’adaptera à cette occasion et trouvera une autre manière de briller et de s’améliore. C’est bien ça, la Heat Culture.

Source texte : Miami Herald