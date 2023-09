Coupe du Monde 2023 : l’Allemagne crée l’exploit et élimine Team USA (113-111) !

L’Allemagne a éliminé Team USA en Coupe du Monde. On aurait aimé le dire pour la France, on l’a déjà dit en 2019, mais comme on s’est fait sortir par l’Argentine au tour suivant, on va rester sur le plan A : congratuler l’Allemagne et oublier les parallèles historiques.

La feuille de match c’est par ICI !

C’est pas comme ça normalement. T’as un groupe qui cartonne en Coupe du Monde sans un très bon joueur, Franz Wagner, et quand ce dernier réapparaît, tout se casse la gueule. En tout cas, c’est comme ça qu’on aurait fait nous.

Mais non, l’Allemagne a choisi la voie de la réintégration parfaite. Ni vu, ni connu, l’ailier du Magic est simplement venu ajouter une force supplémentaire à un groupe – déjà – en parfaite symbiose. Et du coup ? Victoire 113 à 111 contre Team USA. Coup de tonnerre sur le plateau FIBA : les « world champs » ne le seraient donc pas ?

A coup de mi-distance cliniques, de 3-points largués avec une mécanique ô combien satisfaisante, Andreas Obst a bossé dans le registre de Klay Thompson. Et alors, ce dernier tir en sortie de feinte… des maillots du Bayern ont été commandé pour moins que ça.

ANDREAS, OBST ON EARTH?!? 😱#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/Tl8wo0irJD

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

Plein d’humilité, Dennis Schroder s’est quand à lui suffi de gérer les transitions de son équipe ; à son rythme, celui dicté depuis le début du tournoi : à fond les ballons. Il passe donc, dans nos esprits formatés par le League Pass, de « joueur NBA pas sexy » à « meneur de classe mondiale dont les conduits de talent sont simplement obstrués par le jeu NBA ». Il y a eu une action, à huit minutes du terme, lors de laquelle le Schro’ s’est défait de trois joueurs : Anthony Edwards d’abord, puis deux coupe-jarrets passés tenter l’impossible. La classe mondiale. Typiquement le genre de move que l’intensité d’une saison régulière NBA – saccadée – ne lui permet pas. Et, comme Obst, Schroder a eu l’opportunité de ponctuer son excellente performance par une action qui l’élèverait vers le qualificatif de « légendaire ». Quel step-back nom de nom. Austin Reaves a filé jusqu’en Bavière pour voir si la bière y est vraiment meilleure.

LE PULL UP MONUMENTAL DE DENNIS SCHRODER pic.twitter.com/C0fG1OU17H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 8, 2023

Côté cainri, Mikal Bridges, auteur de 15 points à 100% au tir à l’entracte, a étrangement disparu en seconde période. Non pas qu’il ait loupé 18 tirs, simplement… qu’il n’en a pris que deux. Une perte de responsabilités symbolique de la “problématique” Team USA. Trop de joueurs importants dans leurs clubs franchises respectives, et l’obligation de faire tourner le ballon – plutôt que de le laisser entre les mains chaudes. Mais ce dernier point reste un problème de riche : Anthony Edwards a pris le ballon des mains chaudes de Mikal Bridges pour les mettre dans les siennes, bouillantes. L’arrière de 22 ans n’est pas passé loin de l’exploit en portant les Zitazounis sur les cinq dernières minutes de la partie. Austin Reaves l’a bien secondé, avec 21 points au gong final, mais l’Allemagne est restée sûre de ses forces. Surtout de sa principale : le ballon dans les mains de Schroder, il décide du reste.

Dennis Schroder (17 PTS, 9 AST) and Franz Wagner (22 PTS, 5 REB) powered Germany to the W 🔥

They’re moving on the the #FIBAWC Finals vs. Serbia on Sunday! pic.twitter.com/Gwkaq3kBDZ

— NBA (@NBA) September 8, 2023

Deux équipes européennes en finale – l’Allemagne et la Serbie – pour autant de nouveaux qualifiés aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le ticket pour l’été prochain est composté ; pas certain néanmoins que les deux sélections s’en préoccupent sur le moment. Il reste une marche pour ne plus avoir à en gravir. Grande finale en approche.