Fin de “cavale” pour le Canada, qui a tout simplement été battu par plus fort que lui aujourd’hui malgré sa très belle campagne. La Serbie n’a pas douté le moindre instant du match, tant ils ont été au-dessus de leur adversaire dans tous les compartiments du jeu. Les coéquipiers de Nikola Jo k vic filent en Finale et affronteront soit Team USA, soit l’Allemagne. On envoie une belle fournée de notes pour se préparer pour la suite ?

# Serbie

Nikola Milutinov (7) : étonnant qu’il n’ait pas joué ce match avec un pantalon cargo, tant il a mis toute la raquette canadienne dans sa poche. Un gros match, tout en sobriété, pour le gardien du temple.

Nikola Jovic (6,5) : à une lettre près, il serait en train d’enquiller des Skoll en misant sur Petit Tonnerre au fin fond de Sombor pour fêter son titre NBA, mais au lieu de ça, il se retrouve seulement à contribuer à la qualification de son pays en Finale du Mondial. Pas forcément perdant au change le Niko. Morale de l’histoire : ayez des “k” ou des “v” dans vos noms de famille.

Ognjen Dobric (6) : offensivement au diapason de ses coéquipiers, il a été utile avec ses shoots et a fait le taf défensivement. Le genre de gars avec qui on voulait faire ses travaux de groupes à l’école.

Bogdan Bogdanovic (8) : le héros, tout simplement. S’il a d’abord été tranquille en faisant son taf sans forcer, il a accéléré en fin de match sans que personne ne s’en rende compte pour assurer le succès de sa team en scorant de n’importe quel endroit du terrain, et surplomber le match de sa classe. Floria Gueï aux championnats d’Europe de Zurich en 2014.

Stefan Jovic (4,5) : vous pouvez faire croire à vos petits frères et sœurs que c’est le frère de Nikola.

Dejan Davidovac (5) : autant de fautes que de tirs tentés sur ce match. Il s’en foutait d’avoir le ballon, il voulait du sang.

Aleksa Avramovic (6) : son pays qualifié et son match individuellement pas mauvais du tout, surtout défensivement sur Shai, il peut désormais se reconvertir comme DJ de l’équipe façon Presnel Kimpembe. “Aleksa, joue La Kiffance de Naps”

Marko Guduric (5,5) : à chaque panier inscrit, on pensait absolument tous à l’attraction presque éponyme au Parc Astérix

Vanja Marinkovic (5) : 1/3 à 3 points en 11 minutes, Vanja n’avait pas notre temps.

Filip Petrusev (5) : pas vraiment le temps de peser sur ce match.

# Canada

Dwight Powell (4) : n’a pas semblé exister sur ce match, et a été dominé dans la raquette adverse. Dwight Poney.

Kelly Olynyk (3) : s’il arrête le basket, il peut vite se reconvertir dans la publicité, il a d’ailleurs régulièrement été aperçu dans la pub pour Monsieur Propre. Pas dans le rôle de Monsieur Propre non, mais dans le rôle de la serpillère, avec un temps passé au sol qui défie toute concurrence. Au moins le parquet brille maintenant.

Dillon Brooks (5) : son apport défensif rattrape un peu sa sélection de shoots de crackhead. Après avoir déclaré qu’il était le meilleur défenseur de la NBA, on attendait une réponse des dieux du basket pour faire redescendre un peu l’ami Dillon sur terre. Il s’est même fait chambrer par Nikola Jovic qui a repris sa célébration avec les gants de boxe. Dillon Broute.

Nikola Jovic got the last punch over Dillon Brooks 😅

(via @sarenivol2)pic.twitter.com/56rzuGEldk

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 8, 2023

RJ Barrett (7) : probablement le meilleur Canadien aujourd’hui. Même s’il a toujours le déchet qu’on lui connaît, la révolte au scoring est passée par le lefty des Knicks. Sa Coupe du Monde est d’ores et déjà de très bonne facture, on a maintenant hâte qu’il devienne Tyreke Evans après deux ou trois articles négatifs à son sujet dans la Big Apple.

Shai Gilgeous-Alexander (5,5) : irrésistible depuis le début du mondial, il a eu un gros caillou dans sa godasse aujourd’hui. Ses stats sont un peu en trompe-l’oeil sur ce match, SGA a tenté, mais a parfaitement été muselé par la défense serbe. Il envoie certes ses statistiques et tente tout, comme d’habitude, mais il s’est fait envoyer en prison par Avramovic. Ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 10 000€.

Luguentz Dort (4) : Luguentz Pionce, Luguentz Roupille, Luguentz fait un somme, Luguentz se repose, Luguentz est dans les bras de Morphée. Vous aussi, apprenez le dictionnaire des synonymes avec Luguentz Dort, toujours en place défensivement, mais dont on attend plus en attaque désormais.

Nickeil Alexander-Walker (4) : oui il met ses tirs, ok, mais son équipe prend le bouillon lorsqu’elle est sur le parquet. -22 en 24 minutes, même la sèche d’un combattant MMA n’est pas aussi extrême.

Melvin Ejim (5) : petite séance cardio au calme.

Kyle Alexander (5) : cf. Melvin Ejim.

Trae Bell-Haynes (5) : Jingle Bell-Haynes, un peu en avance donc.

Zach Edey (5,5) : le seul qui a su mettre à profit son maigre temps de jeu, sans aucun sourire vu que son équipe prenait la branlée.

Score final, 95 à 86 pour la Serbie qui aurait pu l’emporter encore plus largement face à un Canada bien contenu, mais qui a déjà réussi la meilleure perf de son histoire dans un Mondial. Désormais, les deux attendent leurs adversaires, Team USA ou Allemagne ? Réponse incessamment sous peu.