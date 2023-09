Serbie et Italie ont croisé le fer pour ce match, et à ce petit jeu… c’est l’outsider italien qui a tiré son épingle du jeu face à la Serbie, pourtant favorite malgré l’absence de Nikola Jokic, trop occupé à vivre la fast life à Sambor.

Pour la feuille de stats, c’est par ici

Les Transalpins démarrent ce match tambour battant, dans le sillage d’un Marco Spissu incandescent derrière l’arc, et les Azzuri prennent la tête rapidement. Mais les Serbes, habiles notamment pour aller gratter des lancers-francs, recollent peu à peu au score pour finir le premier quart-temps seulement quatre longueurs derrière l’Italie, 19-23. Le deuxième quart-temps est un échange de coups, l’Italie et la Serbie faisant le yoyo au score. Mais ce sont les coéquipiers de Bogdan Bogdanovic qui repartent finalement avec l’avantage au score. L’arrière des Hawks envoie un tir primé au buzzer (son seul du match sur 13 tentatives) pour renvoyer tout le monde au vestiaire sur le score de 42-40.

Bogdan Bogdanovic is never late! ⏰#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 | #TissotBuzzerBeater pic.twitter.com/Yzz4BGUTgX

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Mais dès l’entame de la seconde mi-temps, la Serbie montre les crocs et désosse littéralement les Italiens, hagards comme s’ils avaient mangé de la pizza à l’ananas. Nikola Jovic & co. envoient un 18-4 pour creuser un bel écart avec la Squadra Azzura, le collectif est bien plus fort qu’un Simone Fontecchio qui tente tout mais reste un peu trop esseulé, en témoigne ce 7-0 qu’il inflige seul aux Serbes pour réveiller des coéquipiers qui se mettent enfin au diapason. Luigi Datome inscrit deux paniers primés dans les dernières minutes, et voilà que l’Italie revient à 3 points à l’aube des 10 dernières minutes du match. Et lors de cette ultime période, Simone Fontecchio va marcher sur l’eau pour finir le match avec 30 points à 11/15 aux tirs pendant que Bogdan Bogdanovic a déchiré la feuille avec 18 points mais à un infâme 4/16 aux tirs. La dernière possession serbe est à montrer dans toutes les prisons, tant sa gestion a été catastrophique. Une bonne vieille saucisse envoyée à 11 mètres pour tenter d’arracher la gagne, il n’en sera rien. Victoire des Azzuri 78 à 76, et beau craquage de la Serbie. No Banchero ? No problem.

Simone gets all the love 💙

A big-time performance (30 PTS, 7 REB) in a huge W vs. Serbia earns him all the love from the Azzurri 🇮🇹#FIBAWC x #WinForItalia pic.twitter.com/LsPAn1Sh0f

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Les Italiens créent la sensation et tapent la Serbie, Simon Fontaine et ses potes retrouveront Porto-Rico ce dimanche à 10 heures (heure française), tandis que les Serbes seront opposés à la République Dominicaine, le même jour à 14h

Simone Fontecchio aujourd’hui face à la Serbie : 30 points à 11/15 au tir, 9/11 à deux points, 2/4 à trois points, le mec était splen-dide.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2023

Un craquage de la Serbie dans le money time, pas la première fois que ça arrive. Manque juste un Nenad Krstic qui balance une chaise dans le public et on est bons.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 1, 2023