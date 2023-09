En balade lors du premier tour de la Coupe du Monde 2023, Team USA voulait continuer sur sa bonne dynamique face au Monténégro ce vendredi. Challengés, parfois malmenés, les Américains ont quand même fini par s’imposer (85-73), mais ils devront vite élever leur niveau de jeu.

Avant le début du deuxième tour, Anthony Edwards déclarait que les Américains “ne se souciaient pas” de leurs futurs adversaires, et qu’ils étaient en pleine confiance. Au vu de leur performance poussive face au Monténégro aujourd’hui, peut-être que tout ça a un peu changé.

Parce que oui, ce match face à la bande de Nikola Vucevic n’a pas été une balade de santé pour Team USA, loin de là. Largement dominés au rebond (49 à 31), souvent sanctionnés par leur manque de taille face au Monténégro et maladroits au shoot extérieur (5/19 à 3-points, 10 lancers ratés), les Ricains ont dû batailler fort pour éviter une très mauvaise surprise. À la mi-temps ? Les hommes de Steve Kerr étaient à -1, et le score indiquait encore 72-68 pour Team USA avec trois petites minutes à jouer.

C’est vraiment à partir de ce moment-là que les States ont pu souffler un peu, eux qui ont réalisé toutes les actions nécessaires dans le money-time pour finalement sécuriser la win. Austin Reaves, pas très inspiré dans ce match, a planté un 3-points crucial, Jaren Jackson Jr. a sorti deux actions décisives de chaque côté du terrain, le duo Tyrese Haliburton – Mikal Bridges a sanctionné en transition, et Anthony Edwards a take over (17 points en seconde mi-temps) comme il sait si bien le faire.

Les Monténégrins peuvent avoir des regrets, car franchement il y avait la place. Ils ont montré des séquences collectives qui ont mis à mal la défense US, ils ont souvent su imposer leur propre rythme, tout en faisant déjouer les Ricains sur demi-terrain à plusieurs reprises. Mais quand vous perdez 22 ballons face à une équipe aussi athlétique et rapide que celle des Etats-Unis, forcément c’est compliqué de gagner au final.

Les States peuvent notamment dire merci à Tyrese Haliburton, impliqué dans tous les bons coups pour guider Team USA dans ce match compliqué. Ils peuvent aussi remercier l’énergique Josh Hart, qui s’est coltiné Nikola Vucevic (avec l’aide de Walker Kessler et Bobby Portis) pendant que Jaren Jackson Jr. luttait face aux fautes. Grâce à une fin de match maîtrisée des deux côtés du terrain, tout cela a suffi pour assurer l’essentiel. Mais cette rencontre – le premier vrai challenge pour Team USA dans cette compétition – rappelle aux hommes de Kerr que rien ne leur sera donné.

Avec cette victoire, la quatrième en autant de matchs, Team USA se positionne parfaitement pour les quarts de finale du Mondial, avant même son match contre la Lituanie pour une potentielle finale en vue de la première place du Groupe J. Concernant le Monténégro, cette défaite porte son bilan à 2 victoires pour 2 défaites, et l’équipe de Vooch sera officiellement éliminée en cas de victoire des Lituaniens contre la Grèce aujourd’hui.