C’était l’un des feuilletons très suivis entre les États-Unis et la botte, pendant que chez nous, la folie Wembanyama s’emparait de l’axe franco-texan. C’est désormais officiel, Paolo Banchero a coché… Team USA sur son passeport FIBA, et il va même jouer la Coupe du Monde dès cet été.

Paolo Banchero, first pick de la Draft 2022, ne jouera donc pas avec l’Italie mais plutôt avec Team USA, comme l’a indiqué hier soir Shams Charania.

Orlando’s Paolo Banchero – the NBA’s Rookie of the Year – has committed to play for Team USA’s national team at the FIBA World Cup in the Philippines this summer, sources tell me and @joevardon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2023



Le chapitre de fin à son hésitation, si tant est qu’il ait vraiment hésité, et donc un onzième homme sur la liste américaine, une liste aussi inexpérimentée… qu’excitante.

Team USA pour la coupe du monde 2023 (11/12) :

Tyrese Haliburton

Jalen Brunson

Austin Reaves

Anthony Edwards

Mikal Bridges

Brandon Ingram

Cam Johnson

Paolo Banchero

Jaren Jackson Jr

Walker Kessler

Bobby Portis

C’est jeune et très talentueux.

C’est inexpérimenté et prenable.

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) June 24, 2023



20 points et 6,9 rebonds dès sa première saison en NBA, et donc une première compétition majeure avec Team USA, v’là le début de carrière de Papa Ban. Mais là où la présence de la star du Magic devient intéressante, c’est qu’elle pourrait donner lieu, si la compétition le permet, à une incroyable confrontation entre Banchero et… Victor Wembanyama, les deux derniers first picks et accessoirement postes 4 tous les deux, enfin à peu près.

Sacrée bonne nouvelle pour les Américains, un peu moins pour l’Italie qui vont devoir continuer à compter sur Simone Fontecchio aux lancers pour gagner des matchs. Plus qu’une place au sein de Team USA, alors… à qui la wild-card ?