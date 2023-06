Parmi les centaines de sollicitations auxquelles Victor Wembanyama a du faire face depuis sa Draft jeudi soir, en voilà une qui fait – un peu – parler. “Un peu”, car comme d’habitude le W a tapé juste.

Il n’est pas tombé dans le piège. Il y a quelques mois Victor Wembanyama avait invité Kevin Séraphin dans son cinq all-time des Français de NBA, un bug dans son programme informatique probablement, et cette fois-ci un journaliste – Bryan Kalbrosky – lui a demandé quel serait son cinq idéal pour battre les Monstars. Habile technique pour poser la question qui fâche, celle qui divise, celle du “cinq all-time”, et s’il n’existe clairement aucune vérité à cette question, Victor Wembanyama s’en est sorti comme un chef, avec un cinq difficilement contestable, et qui n’a d’ailleurs pas vraiment été contesté.

I asked Victor Wembanyama, who has been called “a basketball alien” by LeBron James, to give me a lineup that could beat The Monstars to save the planet.

His response was humble and phenomenal.

Steph, Jordan, LeBron, Timmy, Shaq. Et à la question à peine audible lui demandant s’il ne se met pas dans l’équipe, le V répond donc qu’il n’a encore rien prouvé. Simple, basique, ce gamin maitrise décidément sa comm à la perfection.

