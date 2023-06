Tobias Harris dans le viseur des Suns ?

Toujours en quête de renforts pour entourer son nouveau Big 3, Phoenix serait venu aux renseignements pour Tobias Harris. Une piste crédible ou pas ?

Depuis l’arrivée de Bradley Beal en provenance des Wizards, les Suns se retrouvent avec une situation contractuelle pas si évidente. Au moment d’écrire ces lignes, seuls 5 joueurs sont officiellement sous contrat : Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Deandre Ayton et Isaiah Todd. Et rien que ce petit lot pèse 160 millions de dollars sur la masse salariale des Cactus. Au-dessus du cap space, Phoenix n’a donc pas d’autre choix que d’utiliser des contrats minimums ou la mid-level exception pour signer des joueurs et combler son roster. Une autre solution bien sûr serait d’échanger Deandre Ayton et ses 32 millions pour recruter par exemple trois role player à dix millions chacun. Un moyen de gagner en profondeur et de répondre à certains besoins de l’effectif.

Une solution intéressante mais James Jones (le GM) et son équipe regardent de près toutes les options du marché et une semble l’intriguer. Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, les Suns font partie des équipes (le Jazz et les Mavs sont aussi cités) qui suivent la trace de Tobias Harris.

Avec 14,7 points et 5,7 rebonds de moyenne, l’ailier-fort sort de sa plus faible saison statistique depuis près de 8 ans et il est désormais quatrième option à Philadelphie avec l’émergence de Tyrese Maxey (sans oublier Embiid et Harden). Un apport assez léger pour quelqu’un qui pèse 39 millions par an, soit le deuxième salaire de l’effectif. Une arrivée dans l’Arizona serait évidemment conditionnée par le départ de Deandre Ayton, le seul joueur qui permettra de faire matcher les salaires. Petit problème : Philly n’a aucune intention de récupérer Dédé, avec Joel Embiid déjà bien en place au poste 5. Pour envisager un deal, il faudra donc une troisième équipe pour aspirer le contrat d’Ayton et envoyer sans doute des assets aux Sixers. Autant dire que c’est pas fait.

On peut être un peu surpris par cette piste car elle ne règlera pas les problèmes de profondeur de roster de Phoenix mais peut-être est-ce la conséquence du manque d’offres autour de Deandre Ayton. Avec un quatuor Booker-Beal-Durant-Harris, Phoenix aurait une excellente base mais aucune garantie autour et les fans de l’Arizona devraient alors prier pour que de nombreux ring chasers acceptent de venir pour des miettes de pain. Bref, un statu quo par rapport à la situation actuelle. Reste à savoir si Tobias Harris offre plus de garanties que Dédé Ayton.

Source texte : The Philadelphia Inquirer