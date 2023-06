C’était le choc de cet Euro, peut-être même une finale avant l’heure comme le disaient certains. Prises à la gorge d’entrée, les Bleues sont finalement revenues… échouer à quelques centimètres de la finale. Cruel, mais logique ?

Les stats de la demi-finale c’est juste ici

Ces Belges-là étaient en pleine bourre, et nos Françaises à peine rassurées par un quart de finale réussi. Des Belges portées par une doublette Julie Allemand / Emma Meeseman imperturbables, des Françaises encore hantées – n’ayons pas peur des mots – par les absences de Marine Johannes et Gaby Williams. Et pendant que MJ envoyait 18 pions avec le Liberty, nos Bleues prenaient donc l’eau en première mi-temps (44-30 Belgique à la pause). Difficile entrée en matière, pas de Samuel Umtiti côté France mais les Bleues qui reviennent, doucement, en deuxième mi-temps, qui reviennent tant et si bien qu’elles recollent à deux tout petits points à une minute de la fin.

L’énergie du désespoir, Migna Touré qui sert Janelle Salaun et Mariame Badiane dans le money time, 63-65, mais une balle perdue plus tard Julie Allemand signera la feuille et enverra la France jouer le bronze face à la Hongrie, tout à l’heure à 17h. La Belgique, elle, affrontera l’Espagne et tentera d’aller chercher un historique sacre qui, très entre nous, serait tout à fait mérité. Pour les Françaises la mission médaille d’or est terminée, une fois de plus, et après un dernier effort cet après-midi il est désormais l’heure de se projeter sur Paris 2024. Avec l’équipe la plus compétitive possible, suivez nos regards.