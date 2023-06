La France a démarré sa Coupe du Monde U19 face à la Chine. Les Bleuets se sont imposés 83 à 63 contre des Chinois qui auront tenu trois quart-temps avant de lâcher prise.

C’est un match en deux temps qu’ont disputé France et Chine en ce samedi 24 juin 2023 à Debrecen, dans une ambiance bien district, bien dimanche matin. Il ne manquait qu’un daron bedonnant qui insulte l’arbitre à chaque coup de sifflet et une odeur de merguez frites qui flotte dans la salle pour une immersion totale. Mais revenons-en au jeu.

D’abord au coude à coude pendant une mi-temps et parfois même menés au score par leur adversaire, valeureux et ne lâchant rien, les Bleuets ont progressivement mis le pied au plancher pour tenter de distancer les Chinois. Mais ces derniers finissaient toujours par revenir dans le match malgré l’impact de Zacharie Perrin, Melvin Ajinça, cousin d’Alexis, mais aussi Zaccharie Risacher, futur joueur de la JL Bourg et annoncé sur le podium de la Draft NBA 2024, avec un match très complet.

Puis arrive le quatrième quart-temps et la Chine, peut-être épuisée par le combat physique imposé par les Français, commence à voir l’écart se creuser en sa défaveur et encaisse un 25 à 9 fatal dans les 10 dernières minutes. Melvin Ajinça se permet même d’envoyer un poster du futur de sa papatte gauche pour asseoir la domination tricolore. L’écart continue de grimper et il faudra attendre le coup de sifflet final pour qu’il soit figé. 83 à 63, les Bleuets entament leur Coupe du Monde de la meilleure des manières et voudront très vite enchaîner face au Canada dès demain face à l’Espagne, pour essayer cette fois de soulever cette coupe et de venger Victor Wembanyama de Chet Holmgren et surtout Kenneth Lofton Jr.. Allez les Bleus !