Priorité des Warriors cet été, la prolongation de Draymond Green n’est toujours pas une affaire entendue. Si l’heure n’est pas à la panique, quelques franchises veulent évidemment s’inviter à la table des négociations pour tâter le terrain. Parmi elles, les Sacramento Kings de Mike Brown, giga bro de Draymond, et leur flexibilité salariale.

Au moment où l’on écrit ces lignes, les Golden State Warriors sont toujours les grands favoris pour obtenir la (re-)signature de Draymond lors de la Free Agency. Ce n’est pas que nous qui le disons puisque le grand Woj lui-même le pense. Cependant, quand un vétéran du calibre de D-Green est dispo sur le marché, il y a toujours une meute de loups prête à se jeter sur la proie si la mère lâche son petit. Ici, la mère c’est Golden State et elle a une faiblesse : son cap space. En effet avec les énormes contrats de Steph Curry et Klay Thompson, ce n’est pas évident de lâcher un autre contrat à plus de 30 patates comme l’espère Green.

À l’heure actuelle, le scénario le + probable est que Draymond Green prolongera chez les Warriors sur un contrat longue durée.

Le joueur, son agent et le management de Golden State veulent y arriver.

Dans la meute affamée, une équipe est récemment ressortie du lot : Sacramento. Les Kings ont plusieurs cartes dans leur jeu. En effet, ils pourraient proposer à Draymond Green la kichta qu’il demande, et lui permettre de retrouver Mike Brown, avec qui la relation semble fusionnelle depuis le passage de ce dernier chez les Guerriers. Les deux ont un lien “extraordinairement proche” à en croire Brian Windhorst, et une réunion à Sacramento serait du pain béni pour les Kings. L’insider est convaincu que Sac-Town est un acteur à ne pas sous-estimer dans la course à Raymond cet été, San Francisco ferait bien de surveiller ses arrières.

“Mike Brown is extraordinarily close to Draymond Green… The Kings can now go hunting for Draymond Green, if they wish… With this cap space, they could blow Golden State out of the water.”

Cette saison, les hommes en violet ont montré qu’ils avaient le talent pour faire de belles choses. Alors, un All-Star capable de faire tout le sale boulot en plus, avec un paquet d’expérience, c’est exactement ce qu’il faut à De’Aaron Fox et Domantas Sabonis pour passer un cap. En plus, une telle arrivée serait un joli clin d’œil du destin après l’épique Kings – Warriors des Playoffs 2023. Une bataille en 7 manches qui a vu les hommes de la Baie sortir vainqueurs. Récupérer l’un des leaders de l’armée adverse pour réussir à la renverser, ça a tout de la bonne idée.

Depuis des semaines, tous les signes tendent vers une prolongation de l’historique poste 4 et 5 des Warriors. Le récent transfert de Jordan Poole vers Washington en est d’ailleurs une confirmation et offre une plus grande flexibilité à Mike Dunleavy Jr. pour s’assurer de garder le général Vert dans l’équipe. Ce dernier veut rester, mais attention à ne pas être radin quant au nombre de zéros sur le contrat.

