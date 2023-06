Quelques semaines après avoir les avoir agités suite à l’élimination face au Heat, les mouchoirs sont de nouveau de sortie à Boston. Le capitaine officieux, l’âme de cette équipe, Marcus Smart, a été tradé aux Grizzlies et quitte donc la franchise qui l’a drafté en 2014. Toujours sous le choc de son départ, Monsieur Intelligent ne pouvait pas se permettre de partir sans rendre hommage à la ville qui l’a vu grandir et devenir un joueur référence en NBA, Défenseur de l’Année en 2022.

Plus d’une vingtaine de lignes pour sûrement un océan de larmes, Smart et Boston, c’était vraiment spécial.

Goodbyes are hard.

But the future is exciting. pic.twitter.com/hULgrVXkmi

— marcus smart (@smart_MS3) June 23, 2023

“Les adieux sont difficiles. Mais le futur est excitant. Par où est-ce que je peux commencer… tandis que je commence à penser aux 9 dernières années, beaucoup d’émotions montent en moi. Je suis arrivé à Boston comme un enfant de Dallas, naïf, ne sachant pas trop à quoi m’attendre. Tout ce que je connaissais c’est le type d’éthique de travail que ma maman m’avait inculqué, je savais que j’allais travailler d’arrache-pied – la version française est moins vulgaire ndlr – et m’assurer de MÉRITER le respect de chacun des fans à Boston. C’est pour cela que tout a été si dur. Boston, tu es une ville vraiment spéciale pour moi. J’ai grandi et rencontré certains de mes meilleurs amis ici. Je n’oublierais jamais mon temps passé ici. Au final, nous ne sommes pas allés chercher cette 18ème bannière mais je suis TRÈS TRÈS fier de tout le succès que nous avons eu. Il y a tellement de choses de Boston qui vont me manquer, mais principalement mes coéquipiers, les fans, les enfants et notre travail de charité à l’hôpital. C’était 9 magnifique années Boston, merci à tous pour votre amour… Mais il est maintenant temps de regarder devant. Je suis impatient d’arriver à Memphis et de commencer l’aventure. Nous avons quelque chose de spécial qui se prépare ici ! Je me sens béni d’être un membre de la Grizzly Nation. Au travail !” – Marcus Smart, sûrement les larmes aux yeux

Ça y est, après 9 saisons de bons et LOYAUX services, Marcus quitte le navire bostonien. On a encore quelques mois pour digérer l’info, et il faudra au moins ça. Marcus Smart en bleu et sans un trèfle sur le torse, est-ce que c’est vraiment Marcus Smart ?