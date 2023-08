On rentre un peu plus dans le dur ce lundi, et aujourd’hui chaque match qui se jouera aura comme incidence de décider quasi définitivement de la place de chacun dans les poules concernées. En gros ? Les équipes qui ont gagné samedi se rencontrent, et celles qui ont perdu aussi. Simple, basique.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Chine – Soudan du Sud

10h : Venezuela – Cap-Vert

10h45 : Nouvelle-Zélande – Jordanie

11h45 : Côte d’Ivoire – Iran

13h30 : Géorgie – Slovénie

14h : Porto Rico – Serbie

14h40 : Grèce – Etats-Unis

15h30 : Espagne – Brésil

Le match à ne pas rater : Team USA – Grèce

Impossible de passer à côte d’un tel choc. Cette équipe de Grèce n’est plus aussi dominante que ce qu’on a connu, il lui manque son meilleur joueur et accessoirement l’un des meilleurs joueurs du monde (Giannis Antetokounmpo), mais Team USA n’est pas non plus aussi invincible que certaines de ses prédécesseurs. Malgré cela ? Deux nations de basket énormes et pleines d’ambitions, deux équipes qui ont cartonné leur premier match, et des Américains qui voudront montrer que leur démo en prépa face à ces mêmes Grecs n’était pas constituée de flan. Anthony Edwards en leader, Paolo Banchero qui a annoncé la couleur avant-hier, et une première place du Groupe C qui se jouera cet après-midi. Est-ce un simple match de basket ? Non, c’est un véritable choc international, et il ne faudra absolument pas le rater.

Mais aussi….

Une matinée tranquille, avec au programme les huit équipes… qui ont perdu samedi. La Chine et le Soudan du Sud se disputeront la troisième place du Groupe B, idem pour la Jordanie et la Nouvelle-Zélande dans le Groupe C. Dans le Groupe F le perdant entre le Venezuela et le Cap Vert a toutes les chances de terminer dernier, et c’est exactement le même délire pour le dernier match de la matinée entre la Côte d’Ivoire et l’Iran.

Puis on mange un bout, et on passe aux choses sérieuses.

Team USA face à la Grèce on en parlait juste au dessus, mais les trois autres matchs de l’après-midi revêtent également une importance folle. Luka Doncic et la Slovénie face à la Géorgie à 13h30 ? Première place du groupe en jeu. Porto Rico – Serbie à 14h ? Première place du groupe en jeu. Espagne – Brésil à 15h30 ? Première place du groupe en jeu. Autant vous dire que ça va courir très vite demain après-midi, histoire d’arriver à l’heure au second tour et dans les meilleures dispositions afin de se qualifier pour les quarts de finale.