Patron d’un collectif serbe incroyablement bien huilé aujourd’hui, Bogdan Bogdanovic a écœuré le Canada par sa justesse et son adresse diabolique. 23 points à 8/12 au tir dont 3/4 à 3-points, un match de patron, une fois encore.

Sublimer un collectif par un talent individuel immense et une justesse incroyable, voici ce qu’a (encore) fait Bogdan Bogdanovic ce matin face au Canada. Le joueur des Hawks d’Atlanta a survolé cette partie par son aisance technique au cœur d’un réacteur serbe qui a exécuté son plan avec une froideur incomparable.

A determined Bogi is the scariest player on Earth 🤯

He finished the first half with 15 PTS, 2 REB 3 AST on 83% FG 🔥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/d7fbMwK7q9

Privés d’un grand nombre de joueurs dont Nikola Jokic, les Serbes peuvent compter sur leur petit prince rencontre après rencontre, ce qui rend les perfs du bonhomme encore plus louables.

Serbia is without:

Nikola Jokic

Vasilije Micic

Boban Marjanovic

Nemanja Nedovic

Milos Teodosic

Aleksej Pokusevski

Nikola Kalinic

Vladimir Lucic

They just made the FIBA World Cup Final.

Et puis, ce n’est pas comme si le garçon sortait de son chapeau pour claquer un match avant de disparaître. Non non, il a déjà à son tableau de chasse de sacrées performances.

21 points en 1/4 de finale pour sortir la Lituanie, qui était invaincue jusqu’à ce qu’elle croise le fossoyeur de Belgrade.

20 points contre la République Dominicaine.

18 contre l’Italie.

Bref, un patron qui pourrait bien – en cas de victoire dimanche en finale – décrocher un titre de MVP de la compétition.

Autre statistique qui démontre le niveau incroyable et l’adresse du garçon : 69 paniers primés sur l’ensemble de ses participations à la Coupe du Monde (trois au total avec celle en Espagne en 2014 et en Chine en 2019). C’est tout simplement le joueur qui en a réussi le plus sur les 30 dernières années au Mondial. Gâchette.

Bogdan Bogdanovic 🇷🇸 has now made 69 threes in the World Cup, the most 3-pointers made for a player in the competition over the last 30 years.

📊 Opta Stats

Loin d’être attendu comme un messie, on savait par contre que Bogdan Bogdanovic avait de l’or dans les mains. Il n’est plus qu’à 40 minutes de l’avoir autour du cou. Un fabuleux destin pour un fabuleux joueur, surtout quand il joue à ce niveau.

Source stats : Opta Stats