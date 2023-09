Il reste quatre équipes pour deux tickets en finale de cette Coupe du Monde 2023 ! Si l’Europe est bien représentée avec la Serbie et l’Allemagne, la tendance penche plus vers un derby nord-américain sur le toit du basket international ce dimanche sur les coups de 14h40. Mais on a bien vu pendant ce Mondial que les tendances n’étaient pas des vérités exactes et on ne demande qu’à être surpris. Par ici le topo de la journée !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h45 : Serbie – Canada

Serbie – Canada 14h40 : Team USA – Allemagne

Serbie – Canada ce matin, puis Team USA – Allemagne dans l’après-midi pour les demi-finales de la Coupe du Monde, difficile de demander mieux comme programme (sauf avec l’Equipe de France, mais ça…). Opposition de styles, stars, enjeu… y’a absolument tout ce qu’il faut pour vivre une journée de basket all-time. Dès ce matin, le match entre la Serbie et le Canada opposera deux équipes en plein boom, les Serbes surclassant la Lituanie en quart tandis que les Canadiens ont envoyé Luka Doncic à la maison. Alors que Bojan Bogdanovic et ses copains veulent retrouver une finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014, la bande à Shai Gilgeous-Alexander veut continuer à marquer l’histoire du basket canadien (rappel : jamais le Canada n’était arrivé aussi loin dans un Mondial).

La rencontre Team USA – Allemagne opposera quant à elle des Américains gonflés à bloc à des Allemands toujours invaincus dans la compétition. Les States se sont défoulés sur l’Italie en quarts après avoir été vexés face à la Lituanie, tandis que Dennis Schroder et Cie se sont fait très peur contre la surprenante Lettonie. Qui va réussir à imposer son jeu ? L’Allemagne peut-elle faire sensation ? Schroder finira-t-il à 4/26 au tir ? On aura les réponses cette après-midi. Mais quand on se souvient du match hyper serré ayant opposé Team USA aux Allemands en préparation, on devrait quoi qu’il arrive avoir droit à un match XXL.

