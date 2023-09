Selon Dave McMenamin d’ESPN, les Lakers ont passé une bonne partie de l’été à chercher une solution pour qu’Anthony Davis ait de moins en moins de minutes à jouer au poste de pivot.

Principale option des Lakers ces deux dernières saisons au poste 5, Anthony Davis a toujours assuré le boulot même si il n’a jamais caché sa préférence pour une place de 4 dans l’effectif californien. Avec les arrivées de Christian Wood et Jaxson Hayes à l’intersaison, Unibrow devrait donc quitter un petit peu la peinture pour aller voguer dans les corners au poste 4. Une idée qui ne devrait (vraiment) pas lui déplaire, lui qui apprécie particulièrement jouer au large et pouvoir recevoir davantage de ballons dos au panier.

Le défi sera néanmoins de retrouver des sensations à ce poste car la saison passée Toto a joué 99% du temps en 5 et n’a donc pas vraiment eu la possibilité de s’exercer à sa vraie passion. Cette nouvelle mouture côté Lakers pourrait aussi lui permettre d’économiser de l’énergie en laissant quelques duels intérieurs à ses nouveaux coéquipiers. Une bonne nouvelle pour les Lakers qui n’auront plus forcément besoin d’un Anthony Davis au four, au moulin et dans la peinture comme ça a souvent été le cas la saison dernière.

Pas impossible qu’au moment de prolonger son contrat et de prendre le MAX, Anthony Davis ait glissé un petit mot à Rob Pelinka et Darvin Ham pour annoncer qu’il voulait davantage de soutien dans la peinture pour pouvoir jouer plus libéré. C’est d’bonne guerre comme on dit, alors désormais on joint la parole aux actes et on fait péter une grande saison ?