On reprend les bonnes habitudes, Anthony Davis incertain pour la reprise jeudi : il a déjà été sûr de jouer un match cette saison ?

Après avoir pris un coup dans l’œil au deuxième match d’entraînement des Lakers, Anthony Davis avait quitté le terrain pour ne pas revenir en jeu ensuite. Ce lundi, il a également passé son tour au moment d’enfiler son short et s’est contenté de regarder les copains se défouler sur le parquet. Ainsi, interrogé sur la situation de son big man, Frank Vogel, le coach des Angelinos, s’est montré très prudent et même un peu inquiet concernant la présence d’AD jeudi contre les Clippers. Après, faut quand même se dire qu’il a déjà planté 40 pions des soirs ou il était « incertain ».

Ça partait bien pourtant… Petit match du samedi posé contre le Magic de notre Vavane national, tout le monde court un peu, petite ambiance de reprise avec du basket mais pas encore énormément de sérieux. Bah non, il fallait bien que quelqu’un fasse les frais d’une aussi belle soirée. La victime ? Anthony Davis, qui se prend une belle praline (involontaire) de Michael Carter-Williams, au niveau de l’œil. Ni une ni deux, sortie immédiate pour l’intérieur, qui ira directement faire soigner son bobo sans assister à la victoire (anecdotique) des siens. On s’est alors dit, « bon, ça va aller, un cache-œil, un tour dans le manège Pirates des Caraïbes et il sera comme neuf ». Malheureusement pour nous et surtout pour les Lakers, le mono-sourcil ne fera que regarder ses collègues jouer au panier-balle lundi soir contre les Wizards. Aïe, ça commence à sentir un peu plus mauvais d’un coup. Passé au micro du reporter des Lakers Mike Trudell, le technicien des Purple and Gold Frank Vogel a fait part de son inquiétude (via NBC Sports).

« Il fait au jour le jour. Étant donné qu’il est encore gêné, il y a une inquiétude sur le fait qu’il puisse ne pas jouer jeudi. Mais nous espérons qu’il pourra, nous allons voir comment les choses vont évoluer. »

Bon d’accord, la line-up all-time des Lakers avec Alex Caruso, Dion Waiters, Jared Dudley, JaVale McGee et l’incontournable Gérard fait le taf, mais ce serait quand même dur d’être obligé de composer sans l’un des grands les plus dominants de la NBA. Il va donc falloir compter sur un LeBron James de gala pour aller chercher une victoire potentiellement importante pour le mental des troupes, face au voisin de quartier, les Clippers. Allez, si ça peut rassurer le King, les pensionnaires de la maison d’en face sont dans une situation qui n’est guère meilleure. En effet, ESPN a sorti la liste des absents côté Clips : Lou Williams (en quarantaine pour 10 jours), Montrezl Harrell (toujours pas revenu chez Mickey), et peut-être même Pat Beverley, revenu dans la bulle seulement dimanche… Ça sent aussi la sauce chez les Voiliers, en fait. Kawhi Leonard, Paul George et LeBron James à 40 minutes de jeu dès le premier match ? Bon bah ça part…

Allez Anthony, petites gouttes dans les yeux matin et soir, on évite de frotter et ça devrait le faire. Finalement, si les absences venaient à se confirmer des deux côtés, et bien on aura le droit, sur le papier, à une quatrième rencontre de préparation… Enfin, sur le papier seulement, car l’enjeu est lui bien réel.

Source texte : Mike Trudell, NBC Sports, ESPN