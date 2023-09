Christian Wood signe chez les Lakers pour 2 ans !

Après un test moyennement réussi à Dallas, l’intérieur de 27 ans n’était plus en odeur de sainteté chez les Mavs. Agent libre, Christian Wood a été contacté par les Lakers qui lui ont proposé de venir aider LeBron et Anthony Davis à remonter sur le toit de la NBA.

2 ans, avec une player option pour la saison 2024-25.

Voici le deal proposé par Rob Pelinka, et qui a été accepté par Christian Wood en ce début de mois de septembre. C’est évidemment l’immanquable Adrian Wojnarowski de chez ESPN qui a envoyé l’info dans la nuit de mardi à mercredi.

Free agent F/C Christian Wood has agreed on a two-year deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Deal includes a player option.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2023

C’est donc sous la direction de Darvin Ham que C-Wood va tenter de relancer sa cote. Joueur extrêmement doué offensivement, Wood est aussi une… planche en défense, il faudra donc faire avec lui des deux côtés du terrain. On se souvient du test Carmelo Anthony il y a quelques années chez les Lakers, qui apportait clairement en shooting sur les lignes extérieures mais qui avait rendu fou un paquet de fans avec sa présence en défense. En remplaçant, Wood apportera un punch indéniable au banc de Los Angeles.

Ses statistiques 2022-23 : 16,6 points et 7,3 rebonds de moyenne en 26 minutes de jeu.