Sale nouvelle en direct du Bayou. Trey Murphy III, le jeune ailier des Pels et accessoirement titulaire du poste 3 à NOLA, s’est blessé au ménisque du genou lors d’un entraînement et devra être réévalué très vite pour savoir s’il devra être opéré. La tuilasse.

On aurait pu/du vous parler de Trey Murphy III dans d’autres termes. Par exemple, on aurait pu vous faire une liste des cinq joueurs les plus à même de devenir MIP la saison prochaine. Ou encore, on aurait pu mentionner TMIII comme l’un des sparring partners de Team USA au milieu de l’été. Bref que des belles paroles, et comme l’impression que le jeune shooteur de New Orleans était au devant d’une grande saison.

Ce sera peut-être le cas mais malheureusement, la ligne de départ sera peut-être un peu plus loin que le mois d’octobre…

Oh non… à quelques semaines du camp d’entraînement, Trey Murphy qui se blesse au ménisque… on croise les doigts 🙏 https://t.co/EmfYT7wXrA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 5, 2023



Aïe. Ménisque qui grince à 22 piges, jamais très bon tout ça. Les Pels sont une équipe jeune, qui dépend déjà d’une superstar (très) fragile, et c’est donc la pire nouvelle qui pourrait tomber sur Willie Green et son staff que de voir l’un des jeunes cadres de l’équipe sur le flanc plusieurs mois.

Les nouvelles tomberont très vite et on espère du fond du coeur qu’elles seront bonnes. On parle quand même d’un gamin en pleine ascension, dans une équipe en pleine ascension, un jeune joueur qui participe à des concours de dunks tout en étant déjà l’un des snipers les plus efficaces de NBA. Alors please, destin, laisse-le tranquille.