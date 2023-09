Au soir du premier jour des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023, la communauté du basket français cherche encore des réponses. Des réponses suite à la contre-performance terrible de l’Équipe de France, sortie dès le premier tour alors qu’elle ambitionnait tellement plus. 48h après la fin du bal tricolore, Evan Fournier s’est exprimé sur son compte Insta pour revenir sur la débâcle, et sur la suite. Oh oui, vite, la suite.

Soyons très clair, il est encore beaucoup trop tôt pour analyser en long, en large et en travers le fiasco français de cette Coupe du Monde. Trop chaud, trop tôt. Evan Fournier, lui, a donc pris deux jours d’élan pour sortir ce qu’il avait sur le cœur, et il est le premier à revenir avec des mots forts sur les complications vécues ces dernières semaines par les Bleus. Et comme souvent avec Vavane, pas d’excuse ni de coupable à chercher, simplement assumer ses erreurs et regarder devant :

Énorme désillusion, immense déception, échec collectif, défaillance. Les mots sont posés mais l’essentiel est ailleurs. 1) Les Bleus ne se laisseront pas distraire par les critiques (logiquement) trop nombreuses et 2) “on a déjà été fort et on le redeviendra”. La fin du message du divin chauve 2.0 va dans ce sens – ce groupe a encore de la magie à donner” et nous… bah on a envie d’y croire.

Zéro analyse on a dit, juste celle d’un post Insta intelligent et dont les mots n’ont pas été balancés par hasard.