Anthony Edwards : “En côtoyant Erik Spoelstra, j’ai compris ce qu’était la Heat Culture”

Homme fort de la Team USA pour cette Coupe du Monde 2023, Anthony Edwards (22 ans) poursuit son ascension fulgurante. Avec Erik Spoelstra présent dans le staff américain, la fourmi des Wolves a découvert ce qu’était réellement la Heat Culture, et ça n’a pas l’air de lui déplaire.

Team USA jouera tout à l’heure son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2023. Après avoir tranquillement battu la Nouvelle-Zélande il y a deux jours, Anthony Edwards et ses potes s’attaquent à la Grèce. En marge de cette rencontre qui pourrait entrouvrir les portes des 1/4 de finale aux ricains, “Ant” s’est prêté au traditionnel jeu de la conférence de presse évoquant l’ambiance dans le vestiaire et les méthodes de l’assistant-coach Erik Spoelstra (via BleacherReport) :

“Il apporte beaucoup d’énergie et aussi la “Heat Culture.” C’est passionnant à voir. Lors de sa première journée avec nous, je me suis dit que je voyais ce qu’ils voulaient dire quand ils parlaient de la “Heat Culture”. Ils débordent d’énergie, vont droit au but et sont très précis dans les détails.” – Anthony Edwards

Cette Heat Culture, c’est un peu le fil rouge de la campagne de Playoffs NBA 2022-23 du Heat de Miami. Terminer 7ème de saison régulière et se taper le play-in en perdant la première manche. Pour finalement composter son billet pour les “vrais Playoffs” et botter les fesses du seed #1 (les Bucks) au premier tour et pondre une campagne légendaire qui se terminera en Finales NBA. Heat Culture vous dites ?

Cette résilience est forcément une source d’inspiration et de motivation pour des jeunes pépites hyper talentueuses comme Anthony Edwards. Si le garçon en plus de tout emporter sur son passage commence à amener une âme de champion à Minnesota, la donne pourrait changer. Quoi qu’il advienne, Ant sera (est déjà) l’une des grandes attractions de cette Coupe du Monde et pourrait à l’avenir intégrer le club des plus grandes stars de la NBA.

Source : BleacherReport.